Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelontorkan anggaran hingga ratusan miliar untuk pembangunan jalan. Pembangunan tersebut untuk penyanggah ekonomi dan wisata kabupaten tersebut.

Hal ini tersampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat Safari Ramadan 1447 H di Masjid Jami Hidayatul Muttaqien, Gisting, Kamis (26/2/2026). Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tanggamus.

Kemudian ​Wagub Jihan mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana sebesar Rp81,76 miliar untuk rekonstruksi jalan di Kabupaten Tanggamus. Angka ini meningkat signifikan daripada tahun sebelumnya yang berjumlah Rp58 miliar.

​”Tahun 2026 ini Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan 81,76 miliar rupiah. Dengan luas perbaikan rekonstruksi jalan hampir 9 kilometer yang diperbaiki,” ujar Wagub Jihan.

​Selanjutnya ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan terarahkan pada wilayah penyangga ekonomi dan destinasi wisata unggulan, seperti Cukuh Balak hingga Teluk Kiluan.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung malu karena daerahnya luar biasa, potensi luar biasa, tapi jalannya luar biasa jelek. Pak Gubernur akhirnya mau membangun ruas jalan tersebut,” tambahnya.

​Selain infrastruktur jalan, Wagub Jihan memaparkan berbagai program unggulan yang berjalan simultan. Seperti sektor pendidikan melalui pembebasan uang komite SMA/SMK Negeri serta pembangunan Sekolah Rakyat. Sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong program “Desaku Maju”. Ini yang fokus pada hilirisasi pertanian dan kemudahan akses pupuk bagi petani.

Sinergi

Lalu ​Wagub juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mampu mengalokasikan Rp100 miliar dari APBD kabupaten untuk perbaikan jalan lokal. Menurutnya, sinergi antara Provinsi dan Kabupaten sangat penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

​Menutup sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menekankan bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi pilar utama. Melalui pemberian hibah untuk ratusan rumah ibadah dan insentif bagi guru ngaji.

​”Kami selalu ingin berbuat semaksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat. Harapannya kita tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun spiritual. Ini agar anak-anak generasi emas kita akan terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi menyampaikan rasa bangga atas kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Apalagi secara konsisten memberikan perhatian kepada Bumi Begawi Jejama. Ia menyebut momentum ini sebagai jembatan silaturahmi yang memperkuat hubungan struktural dan emosional antara provinsi dan kabupaten.

​”Kehadiran Ibu Wakil Gubernur di daerah kami, dua tahun berturut-turut setelah tahun lalu Ibu juga hadir pada kegiatan Safari Ramadan, membuat kami senang. Ini juga membuktikan bahwa kepedulian dan perhatian Ibu Wagub kepada Kabupaten Tanggamus sangat luar biasa,” ujar Saleh Asnawi.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan ini juga berbarengan dengan pemberian bantuan untuk renovasi masjid serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Bupati Tanggamus berharap bantuan tersebut dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Gisting dan sekitarnya.