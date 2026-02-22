Madrid (Lampost.co)–Atletico Madrid tampil perkasa saat menjamu Espanyol dalam lanjutan La Liga 2025/2026 pekan ke-25. Bermain di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB, Los Rojiblancos sukses mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 4-2.

Penyerang jangkung Alexander Sorloth menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol. Kemenangan ini memperkokoh posisi skuad asuhan Diego Simeone di peringkat keempat klasemen sementara, sekaligus menjauh dari kejaran Espanyol yang berada di posisi keenam.

Jalannya Pertandingan

Laga mulai dengan kejutan dari tim tamu. Baru enam menit berjalan, Espanyol berhasil membungkam publik tuan rumah lewat gol cepat Jofre Carreras. Berawal dari penetrasi Tyrhys Dolan di sisi sayap, umpan silangnya berhasil Jofre konversi menjadi gol setelah sempat membentur pemain bertahan Atletico.

Tersengat gol cepat tersebut, Atletico meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-21. Marcos Llorente melepaskan umpan silang akurat yang bersambut tendangan first-time mematikan Alexander Sorloth untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid langsung tancap gas. Pada menit ke-49, Giuliano Simeone, putra dari sang pelatih Diego Simeone, membawa Atletico berbalik unggul. Giuliano menyelesaikan umpan terobosan manis Alex Baena dengan penyelesaian tenang ke pojok gawang Marko Dmitrovic.

Dominasi tuan rumah makin tidak terbendung. Menit ke-58, giliran pemain sayap Ademola Lookman yang mencatatkan namanya di papan skor. Lookman menyambar bola hasil sundulan Matteo Ruggeri yang berawal dari sepak pojok Antoine Griezmann.

Alexander Sorloth mencetak gol keduanya pada menit ke-72. Kembali melalui skema umpan silang Matteo Ruggeri, Sorloth memenangkan duel udara dan menyundul bola masuk ke gawang Espanyol, mengubah skor menjadi 4-1.

Espanyol sempat memperkecil ketinggalan pada menit ke-80 melalui tendangan jarak jauh spekulatif Edu Exposito yang gagal Jan Oblak jangkau. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, skor 4-2 untuk keunggulan Atletico Madrid tetap bertahan.

Persaingan Papan Atas

Dengan hasil ini, Atletico Madrid mengoleksi 48 poin dan duduk nyaman di zona Liga Champions. Sementara itu, kekalahan ini membuat Espanyol tertahan di peringkat keenam dengan 35 poin, terancam tergusur tim-tim di bawahnya seperti Celta Vigo dan Athletic Club.

Kemenangan Atletico ini juga menjadi sorotan di tengah kejutan kekalahan pemuncak klasemen, Real Madrid, yang secara tidak terduga tumbang 1-2 di tangan Osasuna pada pekan yang sama.

Susunan Pemain:

Atletico Madrid (3-5-2): Jan Oblak; Hancko, Ruggeri, Le Normand; Nahuel Molina, Koke, Alex Baena, Johnny Cardoso, Marcos Llorente; Antoine Griezmann, Alexander Sorloth.

Espanyol (3-4-3): Marko Dmitrovic; Cabrera, El Hilali, Riedel; Pol Lozano, Edu Exposito, Pere Milla, Jofre Carreras; Tyrhys Dolan, Kike Garcia, Roberto Fernandez.