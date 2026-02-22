San Sebastian (Lampost.co)–Stadion Anoeta menjadi saksi bisu salah satu pertandingan paling dramatis di La Liga musim 2025/2026. Tuan rumah Real Sociedad bermain imbang 3-3 melawan tim promosi Real Oviedo pada laga pekan ke-25, Sabtu (21/2/2026) malam.

Pertandingan yang dipimpin wasit Jose Luis Munuera Montero ini menyuguhkan aksi saling balas gol yang membuat publik tuan rumah tegang hingga peluit panjang berbunyi. Meskipun Real Sociedad lebih unggul secara statistik, Real Oviedo yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi tampil dengan semangat pantang menyerah.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0, meskipun kedua tim memiliki sejumlah peluang emas. Namun, intensitas meningkat tajam di babak kedua.

Tim tamu, Real Oviedo, mengejutkan publik San Sebastian melalui dua gol cepat penyerang andalan mereka, Federico Vinas.

Tertinggal dua gol, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih menyerang. Hasilnya, Orri Oskarsson menjadi pahlawan bagi La Real. Penyerang muda ini mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan, termasuk satu gol krusial yang membangkitkan mental tim.

Memasuki menit ke-90, Real Sociedad tampak akan mengunci kemenangan setelah Oskarsson kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Sociedad unggul 3-2. Namun, kemenangan di depan mata tersebut sirna seketika.

Pada masa injury time menit ke-90+2, bek veteran Eric Bailly berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Alex Remiro setelah menerima umpan matang dari sepak pojok Santi Cazorla. Tandukan Bailly menggetarkan jala Sociedad dan mengubah skor menjadi 3-3 yang bertahan hingga akhir laga.

Dampak Klasemen

Hasil imbang ini menjadi kerugian bagi Real Sociedad dalam ambisi mereka menembus zona kompetisi Eropa. Saat ini, Sociedad masih tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara La Liga dengan raihan 31 poin dari 25 pertandingan.

Di sisi lain, satu poin tambahan ini sangat berharga bagi Real Oviedo. Meski masih terjerembap di posisi juru kunci (peringkat 20) dengan 16 poin, performa impresif melawan tim papan tengah seperti Sociedad memberikan harapan baru bagi skuad asuhan Guillermo Almada dalam upaya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Susunan Pemain:

Real Sociedad (4-2-3-1): Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Jon Gorrotxategi; Goncalo Guedes, Brais Mendez, Pablo Marin; Mikel Oyarzabal.

Real Oviedo (4-2-3-1): Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca; Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira; Federico Vinas.