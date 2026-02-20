Campbelltown (Lampost.co)–Perjalanan Macarthur FC di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026 resmi terhenti. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Campbelltown Sports Stadium, Kamis (19/2/2026) malam, wakil Australia tersebut hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan wakil Thailand, Bangkok United.

Hasil ini memastikan Bangkok United melaju ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 4-2. Hal itu menyusul kemenangan 2-0 yang mereka raih pada leg pertama di Thailand pekan lalu. Ini menjadi pencapaian bersejarah bagi klub berjuluk The Angels tersebut. Untuk pertama kalinya mereka menembus babak delapan besar kompetisi kasta kedua Asia.

Jalannya Pertandingan

Macarthur FC yang mengincar kemenangan minimal tiga gol langsung terkejut oleh efektivitas serangan balik tim tamu. Pertandingan baru berjalan dua menit, penyerang asal Oman, Muhsen Al Ghassani, sukses menjebol gawang Filip Kurto setelah memanfaatkan umpan terobosan Picha Autra.

Bangkok United makin berada di atas angin pada menit ke-33. Al Ghassani kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Macarthur. Melalui skema yang hampir serupa, ia melepaskan tembakan melengkung yang gagal Kurto jangkau, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tamu (agregat 4-0).

Macarthur FC baru bisa merespons menjelang akhir babak pertama. Bek Walter Scott memperkecil ketinggalan pada menit ke-41 lewat sepakan jarak jauh yang sempat membentur pemain lawan sebelum bersarang di pojok atas gawang Patiwat Khammai. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.

Perlawanan Sengit yang Terlambat

Memasuki babak kedua, pelatih Macarthur FC, Mile Sterjovski, memasukkan beberapa tenaga baru untuk menambah daya gedor. Tuan rumah melancarkan tekanan bertubi-tubi, namun kegemilangan kiper Bangkok United, Patiwat Khammai, menggagalkan sejumlah peluang emas dari Chris Ikonomidis dan Luke Brattan.

Keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada tuan rumah saat upaya Callum Talbot hanya membentur tiang gawang pada menit ke-74. Macarthur akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan pada masa injury time (90+2′) lewat sundulan Harry Sawyer. Namun, gol tersebut sudah terlambat untuk mengubah nasib The Bulls.

Peluit panjang berbunyi dengan skor akhir 2-2. Skor ini cukup bagi Bangkok United untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

Menanti Tampines Rovers di Perempat Final

Keberhasilan menyingkirkan wakil A-League ini membawa tim asuhan Totchtawan Sripan menghadapi tantangan baru. Di babak perempat final yang akan berlangsung pada Maret 2026, Bangkok United akan berhadapan dengan wakil Singapura, Tampines Rovers.

Picha Autra, yang menjadi arsitek di balik dua gol Bangkok United semalam, terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Sementara itu, bagi Macarthur FC, kegagalan ini membuat mereka kini harus mengalihkan fokus sepenuhnya ke kompetisi domestik A-League Men untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Susunan Pemain:

Macarthur FC: Filip Kurto (GK); Tomislav Uskok, Walter Scott, Callum Talbot, Luke Brattan, Chris Ikonomidis, Harrison Sawyer, Luke Vickery, Daniel Bosnjak, Marin Jakolis, Valere Germain.

Bangkok United: Patiwat Khammai (GK); Manuel Tom Bihr, Everton Saturnino, Peerapat Notchaiya, Picha Autra, Weerathep Pomphan, Thitipan Puangchan, Arthur Moura, Muhsen Al Ghassani, Mahmoud Eid, Rungrath Poomchantuek.