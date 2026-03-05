Manchester (Lampost.co)–Upaya Manchester City mengejar Arsenal di puncak klasemen Premier League 2025/2026 menemui jalan buntu. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Etihad Stadium, Rabu (4/3/2026) malam, skuad asuhan Pep Guardiola harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 dengan tim papan bawah, Nottingham Forest.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi The Citizens. Dengan tambahan hanya satu poin, City kini tertinggal tujuh angka dari Arsenal yang pada saat bersamaan berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Brighton. Meski City masih mengantongi satu tabungan pertandingan, margin poin yang kian melebar membuat tekanan di pundak Bernardo Silva dan kawan-kawan makin besar memasuki fase krusial musim ini.

Jalannya Pertandingan

City memulai laga dengan dominasi penuh. Menit ke-31, rekrutan anyar mereka, Antoine Semenyo, berhasil memecah kebuntuan. Memanfaatkan umpan silang akurat Rayan Cherki, Semenyo melepaskan tendangan voli yang tidak mampu kiper Forest, Matz Sels, bendung. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Nottingham Forest tampil lebih berani. Pada menit ke-56, Morgan Gibbs-White mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cerdik menggunakan tumit (backheel) setelah menerima sundulan Igor Jesus. Gianluigi Donnarumma yang mengawal gawang City hanya bisa terpaku melihat bola masuk.

The Sky Blues sempat kembali memimpin pada menit ke-62 melalui sundulan keras Rodri memanfaatkan sepak pojok Rayan Ait-Nouri. Namun, keunggulan itu sirna pada menit ke-76 ketika Elliot Anderson melepaskan sepakan melengkung dari tepi kotak penalti yang bersarang di pojok gawang Donnarumma.

Kekecewaan Pep Guardiola

Manajer City, Pep Guardiola, tampak frustrasi di pinggir lapangan setelah peluang emas Savinho di masa injury time berhasil disapu tepat di garis gawang oleh Murillo. Usai laga, Pep menolak menyalahkan keputusan wasit terkait klaim penalti Erling Haaland yang diabaikan.

“Kami sudah melakukan segalanya untuk menang, tapi Forest bertahan dengan sangat solid. Jarak dengan Arsenal memang menjauh, tapi liga belum selesai. Kami akan terus bertarung hingga akhir,” ujar Pep dalam konferensi pers usai laga, Kamis (5/3/2026).

Bagi Nottingham Forest, satu poin ini sangat berharga untuk menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sebaliknya bagi City, hasil imbang ini menuntut mereka untuk tampil sempurna di laga-laga sisa, termasuk pertemuan langsung melawan Arsenal yang akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.