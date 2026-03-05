Birmingham (Lampost.co)–Chelsea tampil perkasa saat bertamu ke markas Aston Villa pada pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Villa Park, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, The Blues sukses mencukur tuan rumah dengan skor telak 4-1.

Kemenangan krusial ini menjadi panggung penyerang asal Brasil, Joao Pedro, yang mencetak hattrick perdana bagi klub asal London Barat tersebut. Hasil ini sekaligus memangkas jarak poin Chelsea dengan Aston Villa dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.

Jalannya Laga

Laga sejatinya mulai dengan kejutan dari tuan rumah. Belum genap dua menit laga berjalan, Douglas Luiz berhasil menggetarkan jala gawang Chelsea melalui skema serangan cepat. Keunggulan 1-0 untuk The Villans sempat membuat pendukung tuan rumah bergemuruh.

Namun, kepemimpinan Unai Emery di pinggir lapangan mulai goyah setelah barisan depan Chelsea yang memiliki kecepatan tinggi terus mengeksploitasi lini pertahanan tinggi (high line) Villa.

Dominasi Joao Pedro dan Cole Palmer

Memasuki menit ke-35, Joao Pedro memulai pertunjukannya. Memanfaatkan umpan manis Enzo Fernandez, Pedro berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+6, Pedro kembali mencetak gol setelah lolos dari jebakan offside, membawa Chelsea berbalik unggul 2-1 di babak pertama.

Di babak kedua, dominasi tim asuhan Liam Rosenior makin tidak terbendung. Menit ke-55, giliran Cole Palmer yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti gagal Emiliano Martinez halau, mengubah kedudukan menjadi 3-1.

Puncak penderitaan Aston Villa terjadi pada menit ke-64. Joao Pedro melengkapi malam indahnya dengan gol ketiga melalui kerja sama apik dengan Alejandro Garnacho. Skor 4-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Analisis Klasemen dan Persaingan Empat Besar

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Aston Villa. Meski masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 51 poin, posisi mereka kini terancam Chelsea yang berada tepat di bawahnya dengan 48 poin.

Statistik mencatat Ollie Watkins tampil kurang maksimal dalam laga ini dengan hanya mencatatkan delapan operan sukses sebelum digantikan. Sebaliknya, Joao Pedro menjadi man of the match setelah mencatatkan statistik nyaris sempurna dengan tiga gol dan satu assist.

Dengan sembilan laga tersisa di musim 2025/2026, persaingan menuju zona Liga Champions makin panas. Chelsea kini kembali masuk hitungan sebagai kandidat kuat, sedangkan Aston Villa harus segera berbenah jika tidak ingin posisi mereka dikudeta The Blues atau Manchester United yang juga mengoleksi poin sama dengan Villa.

Susunan Pemain:

Aston Villa: Martinez; Konsa, Pau Torres, Diego Carlos, Digne; Onana, Douglas Luiz, McGinn; Rogers, Tielemans, Watkins.

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Cole Palmer, Joao Pedro, Garnacho; Jackson.