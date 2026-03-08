Pamplona (Lampost.co)–Drama luar biasa tersaji dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-27 musim 2025/2026. Osasuna berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 saat menjamu Mallorca di Estadio El Sadar, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB. Mallorca yang sempat unggul dua gol harus puas membawa pulang satu poin setelah kebobolan pada masa injury time.

Jalannya Pertandingan

Tim tamu, Mallorca, tampil sangat efektif sejak awal babak pertama. Vedat Muriqi menjadi bintang bagi Los Bermellones dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-35.

Sundulan tajamnya memanfaatkan umpan silang akurat gagal kiper Osasuna antisipasi. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Mallorca asuhan pelatih Martin Demichelis terus menekan. Pada menit ke-61, Muriqi kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 0-2 setelah memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Los Rojillos.

Kemenangan Mallorca tampaknya sudah di depan mata hingga memasuki menit ke-90. Namun, El Sadar menunjukkan keangkerannya bagi tim tamu di penghujung laga.

Momentum Kebangkitan Osasuna

Osasuna yang tidak kenal menyerah mulai mengejar ketinggalan pada menit ke-90+4 melalui gol sang bomber andalan, Ante Budimir. Gol ini membangkitkan semangat ribuan pendukung tuan rumah.

Puncaknya terjadi pada menit ke-90+5, hanya berselang satu menit dari gol pertama. Samu Costa berhasil menyarangkan bola ke gawang Mallorca dalam situasi kemelut di kotak penalti, mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus membuyarkan kemenangan Mallorca yang sudah di depan mata.

Kondisi Klasemen Terbaru

Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara La Liga 2025/2026 tidak berubah signifikan. Osasuna kini tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 34 poin dari 27 pertandingan.

Sementara itu, bagi Mallorca, kegagalan mempertahankan keunggulan ini menjadi kerugian besar. Mereka masih terjebak di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dengan 25 poin. Mallorca gagal menyalip Elche yang berada satu tingkat di atas mereka dengan keunggulan satu poin.

Susunan Pemain

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torro, Moi Gomez; Ruben Garcia, Budimir, Bryan Zaragoza.

Mallorca: Leo Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Darder, Mascarell, Manu Morlanes; Robert Navarro, Vedat Muriqi, Dani Rodriguez.