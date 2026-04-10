Bandung (Lampost.co)–Pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026, Persib Bandung, terus mematangkan persiapan menjelang laga besar menjamu Bali United. Pertandingan pekan ke-27 ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026), pukul 19.00 WIB. Meski harus kehilangan salah satu pilar di lini pertahanan, angin segar berhembus ke kubu Maung Bandung seiring kembalinya sejumlah pemain kunci.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, baru saja memimpin sesi latihan perdana pasca-kemenangan di kandang Semen Padang. Latihan di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu (8/4/2026) tersebut fokus pada pemulihan kondisi fisik para pemain.

Rotasi Lini Belakang: Pato Kembali, Julio Menepi

Persib Bandung tidak akan diperkuat bek tangguh asal Brasil, Julio Cesar, pada laga kontra Serdadu Tridatu nanti. Julio harus menjalani hukuman akumulasi empat kartu kuning. Dia mendapat kartu kuning terakhirnya saat membantu Persib menang 2-0 atas Semen Padang pekan lalu.

Kendati demikian, Bojan Hodak mengaku tidak terlalu risau dengan absennya Julio. Pelatih asal Kroasia tersebut sudah menyiapkan pengganti yang sepadan, yakni Patricio “Pato” Matricardi. Pemain asal Argentina tersebut sudah bisa kembali merumput setelah sebelumnya absen melawan Semen Padang karena alasan yang sama. Selain Pato, Frans Putros juga sudah bebas dari hukuman akumulasi kartu.

“Ya, Julio tidak akan bermain, tapi Pato kembali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah di lini belakang,” ujar Bojan Hodak penuh percaya diri.

Kabar Baik dari Andrew Jung dan Beckham Putra

Selain kabar dari lini belakang, lini serang Persib juga mendapatkan suntikan tenaga tambahan. Penyerang tajam asal Prancis, Andrew Jung, yang sempat absen karena cedera, akan kembali mengikuti sesi latihan penuh pada Kamis (9/4/2026). Kehadiran Jung sangat krusial mengingat Persib membutuhkan ketajamannya untuk membongkar pertahanan Bali United.

Tidak hanya Jung, gelandang kreatif Beckham Putra Nugraha juga kembali setelah sempat menepi karena sakit. “Jung hari ini hanya di pinggir lapangan untuk pemulihan, tapi besok dia akan bergabung. Begitu juga dengan Beckham, dia akan kembali besok,” ujar mantan pelatih PSM Makassar tersebut.

Misi Hattrick Juara dan Rekor Tak Terkalahkan

Persib Bandung saat ini berada dalam jalur yang tepat untuk mencetak sejarah dengan meraih hattrick juara liga. Mengantongi 61 poin di puncak klasemen, Persib kini unggul empat angka dari Borneo FC yang terus menempel di posisi kedua.

Modal kepercayaan diri skuad Pangeran Biru ini sangat tinggi. Marc Klok dan kawan-kawan datang ke laga ini dengan catatan impresif, yakni tidak terkalahkan dalam 13 laga terakhir, di mana 10 di antaranya berakhir dengan kemenangan. Konsistensi inilah yang ingin Bojan Hodak jaga guna memastikan gelar juara tetap berada di tanah Pasundan.