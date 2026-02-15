Sevilla (Lampost.co)–Sevilla sukses mengamankan tiga poin krusial setelah melibas tamunya, Deportivo Alaves, dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan jornada ke-24 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, Los Nervionenses tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan Quique Sanchez Flores yang tengah berjuang merangkak ke papan tengah klasemen. Bintang muda Juanlu Sanchez menjadi pahlawan kemenangan dengan memborong dua gol. Sedangkan satu gol tambahan sumbangan gelandang senior Djibril Sow.

Jalannya Pertandingan

Sevilla langsung menggebrak sesaat setelah kick-off. Laga baru berjalan dua menit, publik tuan rumah sudah bersorak ketika Juanlu Sanchez berhasil menggetarkan jala gawang Alaves yang dikawal Antonio Sivera.

Memanfaatkan umpan silang akurat dari sisi sayap, Juanlu melepaskan sepakan mendatar yang gagal kiper lawan halau. Skor 1-0 untuk Sevilla.

Alaves mencoba merespons melalui skema serangan balik. Namun disiplinnya lini belakang Sevilla yang digalang Kike Salas membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih.

Sebaliknya, Sevilla justru sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-16. Juanlu kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kerja sama apik di lini tengah. Brace dari pemain muda ini membawa Sevilla unggul nyaman 2-0.

Sebelum turun minum, tepatnya pada menit ke-42, Djibril Sow menambah penderitaan Alaves. Melalui skema tendangan sudut, Sow berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola masuk ke pojok kanan gawang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan telak 3-0 bagi tuan rumah.

Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit menurun. Sevilla lebih banyak melakukan penguasaan bola untuk menjaga keunggulan. Sedangkan Alaves yang melakukan beberapa pergantian pemain tetap kesulitan menembus pertahanan rapat Los Nervionenses. Hingga wasit Iosu Galech meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 3-0 tetap bertahan.

Implikasi Klasemen

Dengan hasil ini, Sevilla berhasil menambah koleksi poin mereka menjadi 28 poin dari 24 pertandingan, sekaligus melewati posisi Alaves di tabel klasemen sementara La Liga 2025/2026. Persaingan di papan tengah makin panas mengingat kedua tim sebelumnya memiliki poin yang identik.

Bagi Alaves, kekalahan ini menjadi evaluasi besar bagi pelatih Luis Garcia Plaza. Terutama di sektor pertahanan yang terlihat rapuh saat mengantisipasi serangan cepat. Di sisi lain, Sevilla menunjukkan tren positif untuk menjauh dari zona bawah dan kembali membidik posisi sepuluh besar di sisa musim 2026 ini.

Susunan Pemain

Sevilla FC: Nyland; Navas, Bade, Kike Salas, Pedrosa; Agoume, Djibril Sow, Juanlu Sanchez; Isaac Romero, Lukebakio, Peque.

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Guevara, Antonio Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Stoichkov, Kike Garcia.