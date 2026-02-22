Mainz (Lampost.co)—Duel sengit tersaji dalam lanjutan pekan ke-23 Bundesliga musim 2025/2026 yang mempertemukan Mainz 05 melawan Hamburger SV (HSV). Bertanding di MEWA Arena, Sabtu (21/2/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Tuan rumah Mainz 05 sebenarnya tampil lebih dominan di babak pertama. Tim asuhan Urs Fischer tersebut langsung menekan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Nadiem Amiri berhasil memecah kebuntuan pada akhir babak pertama melalui penyelesaian akhir yang tenang setelah menerima umpan silang akurat Danny da Costa.

Gol tersebut merupakan torehan ke-15 Amiri di semua kompetisi musim ini, sekaligus gol ketujuhnya sejak kalender berganti ke tahun 2026. Performa impresif pemain berusia 29 tahun itu menjadi tumpuan utama Die Nullfünfer dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi.

Baca juga: Brajan Gruda Selamatkan RB Leipzig dari Kekalahan

Respons Cepat Hamburger SV

Memasuki babak kedua, Hamburger SV yang kini dilatih Merlin Polzin mencoba meningkatkan intensitas serangan. Tim tamu yang sedang dalam tren positif lima laga tidak terkalahkan ini akhirnya mendapatkan keberuntungan pada menit ke-65.

Eksekusi tendangan bebas Fabio Vieira dari luar kotak penalti sempat mengenai badan pemain bertahan Mainz, Phillipp Mwene. Defleksi tersebut mengecoh penjaga gawang Daniel Batz yang sudah bergerak ke arah berlawanan. Bola bersarang di pojok gawang dan mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Mainz sempat mendapatkan peluang emas melalui Phillip Tietz menjelang akhir laga. Namun, penampilan Daniel Fernandes yang gemilang di bawah mistar gawang HSV berhasil menggagalkan kemenangan tuan rumah.

Posisi Klasemen Sementara

Hasil imbang ini membawa Hamburger SV naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 26 poin. Mereka terus menjaga peluang untuk bersaing di papan tengah sekaligus mengintip peluang ke kompetisi Eropa musim depan.

Di sisi lain, satu poin ini belum cukup aman bagi Mainz 05. Mereka masih tertahan di peringkat ke-14 dengan 22 poin, hanya terpaut beberapa angka dari zona play-off degradasi yang dihuni Werder Bremen dan St. Pauli.

Susunan Pemain:

Mainz 05 (3-4-2-1): Daniel Batz; Maxim Leitsch, Dominik Kohr, Stefan Bell; Danny Da Costa, Phillipp Mwene, Nadiem Amiri, Kaishu Sano; Jae-Sung Lee, Silas; Phillip Tietz.

Hamburger SV (4-3-3): Daniel Fernandes; Silvan Hefti, Dennis Hadzikadunic, Sebastian Schonlau, Miro Muheim; Rayan Philippe, Nicolai Remberg, Fabio Vieira; Robert Glatzel, Ransford Konigsdorffer, Jean-Luc Dompe.