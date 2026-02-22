Paris (Lampost.co)–Paris Saint-Germain (PSG) sukses mengamankan poin penuh setelah menaklukkan Metz dengan skor telak 3-0 dalam laga pekan ke-23 Ligue 1 musim 2025/2026 di Stadion Parc des Princes, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Les Parisiens kembali ke puncak klasemen sementara menggeser Lens.

Tiga gol kemenangan tuan rumah masing-masing dari Desire Doue pada menit ke-3, Bradley Barcola pada masa injury time babak pertama (45+3′), dan Goncalo Ramos pada menit ke-77. Dominasi PSG terlihat sepanjang laga dengan penguasaan bola yang mencapai 68 persen.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSG langsung tancap gas sejak peluit pertama berbunyi. Tidak butuh waktu lama bagi skuad asuhan Luis Enrique untuk memecah kebuntuan.

Pada menit ke-3, Desire Doue berhasil lepas dari jebakan offside setelah menerima umpan terobosan cerdik Warren Zaire-Emery. Doue dengan tenang menaklukkan kiper Metz, Jonathan Fischer, untuk membawa PSG unggul 1-0.

Memasuki akhir babak pertama, PSG menggandakan keunggulan. Melalui skema serangan yang rapi, Goncalo Ramos memberikan assist matang kepada Bradley Barcola yang berdiri bebas.

Barcola melepaskan tembakan akurat yang bersarang di pojok gawang Metz. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Metz mencoba keluar dari tekanan, namun rapatnya barisan pertahanan PSG yang dikomandoi Lucas Hernandez membuat tim tamu frustrasi. Pada menit ke-77, sebuah tekanan tinggi (high pressing) dari Hernandez berhasil merebut bola di lini tengah. Ia kemudian mengirimkan umpan silang kepada Goncalo Ramos yang langsung menyambarnya menjadi gol ketiga bagi PSG.

Debut Manis Pemain Muda

Laga ini juga menjadi momen spesial bagi Dro Fernandez. Pemain muda berbakat berusia 18 tahun yang baru datang dari Barcelona pada Januari 2026 tersebut mencatatkan debut penuhnya. Penampilan Fernandez di lini tengah mendapat pujian dari Luis Enrique karena visi bermainnya yang sangat matang di usia muda.

Kembali ke Puncak Klasemen

Tambahan tiga poin ini membuat PSG mengoleksi 54 poin dari 23 pertandingan. Mereka kini unggul dua angka atas Lens (52 poin) yang di pertandingan lain harus menelan kekalahan dari AS Monaco. Sementara itu, Metz makin terpuruk di dasar klasemen (peringkat 18) dengan hanya mengantongi 13 poin.

Bek PSG, Lucas Hernandez, mengaku sangat puas dengan hasil ini. “Kami menyadari Lens terpeleset pekan ini, jadi kami tahu ini adalah kesempatan besar untuk kembali ke puncak klasemen. Kami tampil fokus dan efisien malam ini,” ujar Hernandez usai laga.

Selanjutnya, PSG akan mengalihkan fokus mereka ke kompetisi Eropa. Les Parisiens akan menghadapi leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Monaco pada tengah pekan depan untuk memperebutkan tiket ke perempat final.