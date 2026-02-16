Madrid (Lampost.co)–Kejutan besar mewarnai lanjutan La Liga Spanyol musim 2025/2026 pekan ke-24. Di luar dugaan, tim papan bawah Rayo Vallecano sukses menghancurkan raksasa Madrid, Atletico Madrid, dengan skor telak 3-0 dalam laga yang berlangsung di Estadio de Vallecas, Minggu (16/2/2026) malam.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuas asuhan Diego Simeone yang tengah berjuang di zona empat besar. Sebaliknya, bagi Rayo Vallecano, tambahan tiga poin ini menjadi napas baru untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Rayo Vallecano tampil tanpa beban sejak menit awal. Meskipun Atletico Madrid mendominasi penguasaan bola, serangan balik cepat anak asuh Inigo Perez berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Los Colchoneros yang dikawal Robin Le Normand.

Kebuntuan pecah pada menit ke-40. Berawal dari skema serangan balik, Fran Perez berhasil menyarangkan bola ke gawang Jan Oblak setelah memanfaatkan umpan matang di dalam kotak penalti. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

Belum sempat Atletico bangkit, gawang mereka kembali bobol di penghujung babak pertama. Pada menit ke-45, kapten tim Oscar Valentin menggandakan keunggulan Rayo melalui sepakan keras yang gagal pertahanan Atletico antisipasi. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Diego Simeone mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Julian Alvarez dan Antoine Griezmann untuk menambah daya gedor. Namun, disiplinnya lini belakang Rayo membuat upaya Atletico selalu kandas di tengah jalan.

Alih-alih memperkecil ketinggalan, Atletico justru makin terbenam pada menit ke-76. Nobel Mendy memastikan kemenangan meyakinkan Rayo Vallecano menjadi 3-0 melalui sundulan akurat memanfaatkan situasi bola mati. Skor ini bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak Klasemen 2026

Hasil minor ini membuat posisi Atletico Madrid tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 24 pertandingan. Mereka kini terpaut 15 poin dari Real Madrid yang kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Real Sociedad 4-1, kemarin.

Sementara itu, Rayo Vallecano kini merangkak naik ke posisi 17 dengan 25 poin, menggeser Mallorca dan menjauhkan diri dari zona merah. Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif Rayo yang tidak pernah menang dalam beberapa laga terakhir mereka di kompetisi domestik.

Susunan Pemain:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentin, Gumbau; Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez; Jorge de Frutos.

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Hancko; Llorente, De Paul, Koke; Samuel Lino, Julian Alvarez, Griezmann.