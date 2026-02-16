Palma De Mallorca (Lampost.co)–Real Betis berhasil memetik kemenangan krusial dalam lawatan mereka ke markas Mallorca pada lanjutan La Liga musim 2025/2026 pekan ke-24. Bertanding di Stadion Estadi Mallorca Son Moix pada Minggu (15/2/2026) malam, tim tamu sukses mengunci kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan ini membawa armada Los Verdiblancos makin kokoh di peringkat kelima klasemen sementara dan terus menekan zona Liga Champions. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Mallorca makin terpuruk di papan bawah dan harus berjuang ekstrakeras untuk menjauh dari zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Real Betis langsung mengambil inisiatif serangan. Dimotori pergerakan lincah Antony di sisi sayap, Betis beberapa kali merepotkan barisan pertahanan tuan rumah yang digalang Antonio Raillo.

Namun, Mallorca bukan tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik, Vedat Muriqi sempat mengancam gawang Betis yang dikawal Alvaro Valles.

Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2. Penyerang andalan Betis, Cedric Bakambu, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan assist matang Antony. Sontekan pelan namun terukur dari Bakambu gagal kiper Mallorca halau, membawa tim tamu unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pelatih Mallorca menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih menyerang. Upaya Los Bermellones membuahkan hasil pada menit ke-66. Berawal dari umpan silang akurat Sergi Darder, Vedat Muriqi berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang Betis. Skor berubah menjadi imbang 1-1 dan membangkitkan gairah publik Son Moix.

Namun, kegembiraan tuan rumah tidak bertahan lama. Betis yang tampil lebih tenang mampu kembali unggul melalui Abde Ezzalzouli lewat skema serangan yang tertata rapi. Meski Mallorca mencoba membalas di sisa waktu pertandingan, solidnya pertahanan Diego Llorente dan kawan-kawan memastikan keunggulan 2-1 untuk Betis bertahan hingga laga usai.

Implikasi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Real Betis kini mengoleksi 41 poin dari 24 pertandingan, hanya terpaut tipis dari Villarreal di posisi keempat. Sementara itu, Mallorca tertahan di posisi ke-17 dengan 24 poin, hanya unggul satu tingkat di atas zona merah yang berisi Valencia dan Rayo Vallecano.

Pertandingan selanjutnya di pekan ke-25, Real Betis akan menjamu Rayo Vallecano di Benito Villamarin, sementara Mallorca harus melakoni laga tandang berat ke markas Celta Vigo.

Susunan Pemain:

Mallorca: Greif; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Samu Costa, Mascarell, Sergi Darder; Antonio Sanchez, Larin, Vedat Muriqi.

Real Betis: Alvaro Valles; Ruibal, Diego Llorente, Bartra, Perraud; Altimira, Cardoso; Antony, Fornals, Abde Ezzalzouli; Cedric Bakambu.