Bandar Lampung (Lampost.co) — Nokia kembali bersaing di pasar smartphone lewat lini Android. Merek legendaris itu membawa identitas desain kokoh yang khas.

Berbeda dari era feature phone, kini Nokia menghadirkan sistem Android murni. Pengguna bisa menikmati Google Play, aplikasi modern, dan layanan Google lengkap.

Nokia juga fokus pada pengalaman Android yang bersih. Antarmuka terasa ringan dan minim aplikasi bawaan yang tidak perlu. Jika kamu mencari smartphone stabil untuk pemakaian jangka panjang, HP Nokia Android masih layak dipertimbangkan.

Berikut lima rekomendasi terbaik yang bisa kamu pilih.

Nokia X30 5G

Nokia X30 5G cocok untuk pengguna aktif dan kreator konten. Ponsel itu membawa RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Kapasitas tersebut mendukung multitasking tanpa hambatan. Aplikasi media sosial dan editing ringan berjalan lancar.

Kamera utamanya menghasilkan foto tajam dan detail. Perangkat itu juga mendukung jaringan 5G. Desainnya terasa premium dengan material kokoh. Model itu menjadi pilihan paling seimbang di kelasnya.

Nokia G42 5G

Nokia G42 5G menyasar pengguna yang ingin fitur modern dengan harga rasional. Smartphone itu membawa kamera utama 50 MP.

Hasil foto terlihat cerah dalam kondisi cahaya cukup. Perangkat itu juga mendukung koneksi 5G.

Baterainya mampu bertahan seharian untuk pemakaian normal. Build quality tetap solid seperti ciri khas Nokia. Model itu cocok untuk penggunaan harian dan kerja ringan.

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.3 5G memang bukan model terbaru. Namun, performanya masih kompetitif untuk kelas menengah. Layarnya luas dan nyaman untuk streaming.

Pengalaman Android terasa bersih tanpa modifikasi berat. Kamera mampu menghasilkan foto dengan warna natural.

Perangkat itu cocok bagi pengguna yang mencari layar lega dan koneksi cepat. Harga yang lebih terjangkau menjadi nilai tambah tersendiri.

Nokia XR20

Nokia XR20 terancang untuk pengguna aktif. Ponsel itu memiliki bodi tangguh dan tahan benturan. Perangkat itu cocok untuk kegiatan outdoor.

Sertifikasi ketahanan membuatnya lebih aman dari risiko jatuh. Kamera tetap memberikan hasil layak untuk dokumentasi.

Konektivitasnya lengkap dan stabil. Jika membutuhkan smartphone kuat dan awet, model itu layak masuk daftar pilihan.

Nokia 7.2

Nokia 7.2 menjadi pilihan klasik di segmen menengah. Desainnya elegan dan nyaman digenggam. Android One menghadirkan sistem yang ringan dan mudah digunakan.

Pembaruan keamanan berjalan lebih terjamin. Kamera cukup baik untuk foto kasual dan media sosial. Model itu cocok untuk pengguna yang mengutamakan kesederhanaan.

Tips Memilih HP Nokia Android yang Tepat

Sebelum membeli, tentukan kebutuhan utama kamu.

Jika sering multitasking, pilih RAM minimal 8 GB.

Penyimpanan 128 GB atau 256 GB memberi ruang lebih lega.

Untuk fotografi, pilih kamera 48 MP atau 50 MP.

Resolusi cukup untuk kebutuhan media sosial.

Jika ingin perangkat tahan lama, pertimbangkan model 5G.

Jaringan itu lebih siap menghadapi perkembangan teknologi.

Pastikan kapasitas baterai mendukung aktivitas harian.

Baterai besar membantu mobilitas tanpa sering mengisi daya.

Apakah HP Nokia Android Masih Layak di 2026?

Nokia memang tidak seagresif merek lain dalam inovasi. Namun, brand itu menawarkan stabilitas dan daya tahan. Android yang bersih menjadi keunggulan utama.

Pengguna mendapat pengalaman sistem yang ringan dan aman. Bagi yang mencari smartphone awet dengan performa stabil,

HP Nokia Android juga tetap menjadi pilihan rasional. Dengan kombinasi desain kokoh dan fitur modern, Nokia membuktikan dirinya belum kehilangan daya tarik.