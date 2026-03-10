Bandar Lampung (Lampost.co) — Smartphone dengan RAM 8GB kini menjadi pilihan populer bagi pengguna yang menginginkan performa cepat. Kapasitas memori besar membuat ponsel mampu menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa hambatan. Menariknya, konsumen tidak perlu merogoh kocek dalam. Banyak produsen menghadirkan HP RAM 8GB dengan harga di bawah Rp2 juta.

Pilihan itu cocok bagi pengguna yang mengutamakan performa stabil untuk multitasking, gaming ringan, hingga penggunaan harian. RAM besar juga membantu menjaga kinerja perangkat tetap stabil dalam jangka panjang.

Berikut lima rekomendasi HP RAM 8GB murah terbaik di tahun 2026.

POCO C85

POCO menghadirkan POCO C85 sebagai salah satu HP murah dengan performa tangguh. Perangkat itu menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultra.

Layarnya berukuran 6,9 inci dengan resolusi HD+. Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz yang membuat tampilan lebih halus. Baterai 6.000mAh menjadi daya tarik utama. Ponsel itu juga mendukung fast charging 33W.

Sistem operasi menggunakan HyperOS 2 berbasis Android 15. Pabrikan menjanjikan pembaruan sistem hingga empat tahun. Varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB dijual sekitar Rp1,6 jutaan.

Advan X1

Advan menawarkan Advan X1 dengan RAM 8GB asli. Pengguna masih bisa menambah RAM virtual hingga 8GB lagi.

Penyimpanan internal mencapai 128GB dengan teknologi UFS 2.2. Slot microSD memungkinkan ekspansi memori hingga 1TB.

Perangkat itu menggunakan chipset MediaTek Helio G100. Prosesor tersebut memakai CPU octa-core dan GPU Mali-G57 MC2.

Baterai 5.000mAh mendukung penggunaan seharian. Proses fabrikasi 6nm membuat konsumsi daya lebih efisien. Harga Advan X1 berkisar Rp1,6 jutaan.

Oppo A77s

Oppo merilis Oppo A77s pada 2022. Namun, ponsel itu tetap diminati hingga sekarang. Harga perangkat tersebut turun drastis dari Rp3 jutaan menjadi sekitar Rp1,9 jutaan.

Layarnya mendukung refresh rate 90Hz. Kombinasi RAM 8GB dan memori 128GB membuat multitasking berjalan lancar.

Baterai 5.000mAh mendukung teknologi 33W SUPERVOOC. Pengisian daya berlangsung lebih cepat dibanding kelasnya. Desain bodinya juga terlihat premium untuk kategori entry-level.

Infinix Smart 10 Plus

Infinix menghadirkan fitur unik pada Smart 10 Plus. Perangkat itu memiliki Dynamic Bar yang terinspirasi dari Dynamic Island.

Ponsel itu juga memiliki asisten virtual AI bernama Folax. Fitur tersebut membantu pengguna menulis pesan dan mengatur jadwal.

RAM 8GB menjadi standar bawaan. Teknologi Extended RAM memungkinkan ekspansi hingga 8GB tambahan.

Penyimpanan internal 128GB masih bisa diperluas hingga 1TB. Skor AnTuTu sekitar 180.000 poin menunjukkan performa cukup stabil. Harga ponsel itu sekitar Rp1,4 jutaan.

Redmi 14C

Redmi menawarkan Redmi 14C sebagai HP murah dengan fitur lengkap. Perangkat itu membawa RAM 8GB dengan ekspansi hingga 16GB. Kapasitas tersebut cukup untuk berbagai aplikasi sekaligus.

Layarnya mendukung refresh rate 120Hz meski resolusinya masih HD+. Namun, tampilannya tetap terasa mulus.

Fitur lain juga cukup menarik. Ponsel itu memiliki NFC, baterai 5.160mAh, serta sertifikasi IP52 tahan percikan air. Kamera utama beresolusi 50MP dengan dukungan AI. Harga Redmi 14C mulai sekitar Rp1,3 jutaan.

Tips Memilih HP RAM 8GB Murah

Memori besar memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor. Perhatikan juga chipset, baterai, dan dukungan pembaruan sistem.

Chipset menentukan kecepatan aplikasi dan kemampuan gaming. Kapasitas baterai menentukan durasi penggunaan harian.

Dengan kombinasi spesifikasi tepat, HP murah tetap bisa memberikan pengalaman penggunaan yang lancar. Smartphone RAM 8GB di bawah Rp2 juta menjadi pilihan menarik di tahun 2026.