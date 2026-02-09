Bandar Lampung (Lampost.co) — Infinix Smart 8 Pro hadir sebagai opsi menarik bagi pengguna yang mencari ponsel murah dengan fitur lengkap. Smartphone itu menyasar segmen entry level dengan spesifikasi yang terasa di atas rata-rata harganya.

Hara mulai Rp1 jutaan, Infinix membekali perangkat itu dengan baterai besar, layar mulus, dan kamera resolusi tinggi.

Spesifikasi Infinix Smart 8 Pro

Baterai 5.000 mAh

Salah satu keunggulan utama Infinix Smart 8 Pro terletak pada sektor daya. Ponsel itu mengusung baterai 5.000 mAh yang mampu menemani aktivitas harian tanpa sering mengisi ulang.

Untuk pengisian daya, Infinix menyertakan charger kabel 10W di dalam kotak penjualan. Dukungan itu cukup membantu saat baterai mulai menipis. Kombinasi kapasitas besar dan efisiensi daya membuat pengguna lebih tenang beraktivitas.

Layar 6,6 Inci 90Hz, Mulus untuk Scroll Sosial Media

Infinix Smart 8 Pro mengusung layar 6,6 inci beresolusi HD+. Panel itu mendukung refresh rate 90Hz.

Aktivitas scrolling media sosial dan menonton video terasa lebih mulus. Gerakan layar tampak responsif untuk kelas harganya.

Untuk pemakaian luar ruangan, layar mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 500 nits.

Desain Tipis dan Ringan, Nyaman Digenggam

Dari sisi fisik, ponsel itu tampil sederhana namun modern. Bobotnya hanya 189 gram dengan ketebalan 8,5 mm. Desain modul kamera belakang menyerupai ponsel kelas menengah. Tampilan itu membuat Smart 8 Pro terlihat lebih premium.

MediaTek Helio G36 Jadi Otaknya

Infinix Smart 8 Pro bertenagai chipset MediaTek Helio G36. Prosesor itu cukup andal untuk aktivitas harian.

Pengguna dapat menjalankan chatting, browsing, hingga multitasking ringan tanpa hambatan berarti.

Opsi RAM dan Memori Besar di Kelasnya

Smartphone itu hadir dengan pilihan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB. Tersedia juga varian RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB.

Pengguna masih bisa menambah kapasitas lewat slot microSD. Ruang penyimpanan jadi lebih fleksibel.

Kamera 50 MP, Andalan Foto di Kondisi Terang

Infinix Smart 8 Pro berbekal kamera utama 50 MP dengan autofokus dan teknologi AI. Hasil foto tampak tajam dan warna cukup kaya.

Kamera tambahan 0,08 MP melengkapi sistem fotografi. Fitur HDR dan panorama turut tersematkan. Tersedia ring-LED flash yang membantu pemotretan dalam kondisi minim cahaya.

Kamera belakang mampu merekam video hingga resolusi Full HD 1080p pada 30 fps. Kualitas video terlihat stabil untuk kelas entry level.

Mode Night View otomatis membantu meningkatkan pencahayaan saat malam hari.

Mode Portrait menghasilkan efek bokeh optimal dengan jarak ideal sekitar dua meter.

Untuk selfie, tersedia kamera depan 8 MP dengan bukaan f/2.0. LED flash depan membantu pencahayaan saat kondisi gelap. Fitur AI membuat hasil selfie terlihat lebih natural dan cerah.

Konektivitas Lengkap untuk Kebutuhan Sehari-hari

Infinix Smart 8 Pro mendukung Wi-Fi dual-band dan Bluetooth 5.0. Konektivitas itu cukup stabil untuk penggunaan harian.

Fitur GPS, jack audio 3,5 mm, dan Radio FM juga tersedia. Pengguna masih bisa menikmati radio tanpa kuota internet.

Harga Terjangkau dan Pilihan Warna Menarik

Infinix Smart 8 Pro di kisaran Rp1.099.000 hingga Rp1.349.000. Harga itu menyesuaikan varian memori.

Pilihan warna tersedia dalam Rainbow Blue, Shiny Gold, Galaxy White, dan Timber Black. Desain warnanya tampil segar dan cocok untuk berbagai gaya.