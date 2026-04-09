Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar smartphone entry-level kembali memanas. Realme diam-diam memperkenalkan perangkat terbarunya, Realme C100, tanpa acara peluncuran besar. Meski hadir secara “senyap”, spesifikasi yang dibawa justru cukup mencuri perhatian.

Ponsel ini langsung menargetkan pengguna yang butuh daya tahan baterai ekstra panjang, namun tetap ingin pengalaman visual yang nyaman di kelas harga terjangkau.

Baterai 7.000 mAh, Bisa Dipakai Seharian Lebih

Salah satu nilai jual utama Realme C100 ada pada kapasitas baterainya yang mencapai 7.000 mAh. Angka ini jauh di atas rata-rata ponsel di kelasnya yang umumnya masih di kisaran 5.000 mAh.

Dengan kapasitas sebesar itu, perangkat ini diproyeksikan mampu bertahan hingga dua hari untuk penggunaan normal—mulai dari browsing, media sosial, hingga streaming.

Untuk mengimbangi baterai besar tersebut, Realme juga menyematkan teknologi fast charging 45W. Pengisian daya diklaim cukup cepat untuk ukuran baterai jumbo, sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama.

Layar 120Hz di Harga Terjangkau

Tak hanya unggul di daya, Realme C100 juga membawa peningkatan di sektor layar. Ponsel ini menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi Full HD+.

Yang menarik, layar ini sudah mendukung refresh rate 120Hz—fitur yang biasanya hanya ditemukan di kelas menengah ke atas. Dengan refresh rate tinggi, navigasi terasa lebih mulus, baik saat scrolling media sosial maupun bermain game ringan.

Performa Efisien untuk Aktivitas Harian

Di bagian performa, Realme C100 ditenagai chipset Unisoc T700 berbasis fabrikasi 6nm. Teknologi ini membantu menjaga efisiensi daya, sehingga baterai bisa digunakan lebih optimal.

Chipset tersebut dipadukan dengan RAM hingga 8GB, lengkap dengan fitur RAM virtual untuk meningkatkan performa multitasking. Sementara untuk penyimpanan, tersedia opsi hingga 256GB yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD.

Kamera Cukup untuk Kebutuhan Harian

Untuk fotografi, Realme C100 mengusung kamera utama 50MP yang didukung lensa tambahan untuk kebutuhan makro dan efek kedalaman. Hasil foto diharapkan cukup tajam untuk penggunaan sehari-hari.

Di bagian depan, terdapat kamera 8MP yang bisa digunakan untuk selfie maupun video call. Penempatannya masih menggunakan desain waterdrop notch yang sederhana.

Desain Simpel, Tetap Menarik

Secara tampilan, Realme C100 hadir dengan desain minimalis. Bagian belakang menggunakan finishing matte yang tidak mudah meninggalkan sidik jari.

Pilihan warna yang ditawarkan juga cukup elegan, seperti Deep Blue dan Glowing Silver, memberikan kesan modern meski berada di segmen harga terjangkau.

Harga dan Target Pasar

Realme C100 diperkirakan dibanderol di kisaran USD 170 atau sekitar Rp2,6 jutaan. Perangkat ini akan lebih dulu menyasar pasar Asia, termasuk Asia Tenggara dan India.

Dengan kombinasi baterai besar dan layar 120Hz, Realme C100 berpotensi menjadi salah satu pilihan paling menarik di kelas entry-level—terutama bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan dan kenyamanan visual dalam penggunaan sehari-hari.