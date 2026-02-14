Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Belasan guncangan gempa terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 01:36:09 WIB – 05:19:15 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ kekuatan gempa tersebut terbesar mencapai 2.9 magnitudo.

Rekap Data Gempa Bumi Kabupaten Tanggamus

Pukul 05:19:15 WIB letak epicentrum -5.33, 104.54 dengan kekuatan 1.8 magnitudo. Kedalaman 5 Km di darat 23 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 04:23:55 WIB letak epicentrum -5.33, 104.61 dengan kekuatan 2.0 magnitudo. Kedalaman berada 6 Km di darat 19 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 04:16:33 WIB letak epicentrum -5.73, 104.71 dengan kekuatan 1.2 magnitudo. Kedalaman 6 Km di laut 28 km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 02:41:38 WIB letak epicentrum -5.47, 104.66 dengan kekuatan 1.4 magnitudo. Kedalaman 24 Km di darat 2 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 02:31:48 WIB letak epicentrum -5.33, 104.55 dengan kekuatan 1.6 magnitudo. Kedalaman 8 Km di darat 21 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:55:56 WIB lokasi epicentrum -5.34, 104.60 dengan kekuatan 1.7 magnitudo. Kedalaman 2 Km di darat 18 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:55:10 WIB lokasi epicentrum -5.33, 104.60 dengan kekuatan 1.9 magnitudo. Kedalaman 6 Km di darat 19 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:39:31 WIB lokasi epicentrum -5.32, 104.63 dengan kekuatan 2.9 magnitudo. Kedalaman 1 Km di darat 19 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:38:10 WIB lokasi epicentrum -5.34, 104.60 dengan kekuatan 2.6 magnitudo. Kedalaman 4 Km di darat 18 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:37:42 WIB lokasi epicentrum -5.33, 104.59 dengan kekuatan 2.8 magnitudo. Kedalaman 5 Km di darat 19 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG. Pukul 01:36:09 WIB lokasi epicentrum -5.32, 104.60 dengan kekuatan 2.9 magnitudo. Kedalaman 1 Km di darat 20 km Barat Laut TANGGAMUS-LAMPUNG

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.