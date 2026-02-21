Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Sabtu-Senin, 21-23 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan namun waspada potensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.

Sementara itu, berdasarkan analisis dinamika atmosfer, Indeks ENSO di NINO 3.4 saat ini bernilai -0.77 (Normal ±0.8) yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan awan konvektif pada sebagian wilayah Indonesia.

MJO berada pada fase 2 (Indian-Ocean) yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan wilayah Indonesia. Aktif secara spasial pada wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kepri, Kep. Babel, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalbar, Kalsel, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulteng bag Utara.

Gelombang Kelvin terpantau aktif wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Gelombang Rossby Ekuatorial terpantau aktif di wilayah Pesisir utara Aceh, Pesisir barat Sumatera, Pesisir selatan NTT.

Pantauan daerah konvergensi juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan hujan wilayah Aceh. Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta. Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Kalsel, Bali, NTT. NTB, Sulsel, Sultra, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan.

Kemudian kondisi kelembapan udara yang tinggi pada semua lapisan atmosfer wilayah Lampung juga menambah jumlah massa uap air. Ini yang memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan wilayah Lampung.

“Secara umum, wilayah Lampung prakiraannya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi pada siang, sore dan malam hari.

Prakiraan Cuaca

Wilayah yang berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat besertai petir dan/atau angin kencang:

21 Februari 2026

Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang Barat.

22 Februari 2026

Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro dan Lampung Timur.

23 Februari 2026

Wilayah Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur dan Mesuji.

Catatan dan Keterangan: