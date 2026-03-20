Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Jumat, 20 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus.
Siang-sore hari:
Prakirakan cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah.
Dini hari:
Secara umum prakiraannya cerah berawan hingga berawan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 33,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 95%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang pada. Ketika pagi hari wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur. Lalu siang dan sore hari wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Barat, Pesisir Barat. Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang. Kemudian malam hari wilayah Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah.