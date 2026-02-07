Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Sabtu, 7 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang, Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan. Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan. Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembaban udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang. Kemudian siang-sore hari sebagian besar wilayah Lampung.
Lalu malam hari pada Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus. Sementara dini hari pada Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji.