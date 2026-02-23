Bandar Lampung (Lampost.co) – Cuaca ekstrem berupa hujan lebat besertai angin kencang melanda Kota Bandar Lampung. Dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari jajaran Polresta Bandar Lampung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana seperti pohon tumbang, banjir, hingga kerusakan bangunan.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama saat beraktivitas diluar rumah pada sore hingga malam hari.

“Kami mengingatkan seluruh masyarakat agar berhati-hati saat terjadi hujan deras dan angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon besar, papan reklame, maupun bangunan yang rawan roboh,” ujar Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, Senin, 23 Februari 2026.

Kemudian ia juga meminta warga memastikan kondisi atap rumah, saluran drainase, serta instalasi listrik dalam keadaan aman. Ini guna meminimalisir risiko saat cuaca buruk terjadi.

Bagi para pengendara, Kapolresta mengingatkan agar mengurangi kecepatan, menyalakan lampu kendaraan, serta menjaga jarak aman. Ini untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan yang licin.

Lebih lanjut, Kapolresta menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Polsek untuk meningkatkan patroli. Terutama pada titik-titik rawan banjir dan pohon tumbang.

Koordinasi dengan instansi terkait juga terus terlaksanakan guna mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang namun tetap waspada. Segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan situasi darurat agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Polresta Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman kepada masyarakat. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.