Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tanggamus.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Tanggamus, Senin, 16 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 56.2 mm (15.50 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi wilayah Kabupaten Tanggamus. Ini berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi. Apalagi terhadap potensi dampak hidrometeorologi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Sementara ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Air Naningan. Lalu Pulau Panggung, Sumber Rejo, Gisting, Gunung Alip, Pugung, Bulok, Limau, Cukuh Balak dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan pada area rendah, peningkatan debit sungai. jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Selanjutnya BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah, waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.