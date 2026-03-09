Jakarta (Lampost.co) – Grup fenomenal BLACKPINK akhirnya resmi kembali menyapa penggemar melalui EP terbaru bertajuk DEADLINE. Setelah fokus pada karier solo, keempat member kini bersatu kembali sebagai grup yang sangat dinantikan.

Poin Penting

Album DEADLINE resmi rilis pada 27 Februari 2026 dengan lima lagu baru.

Peringkat ke-11 berhasil diraih BLACKPINK di tangga lagu resmi Inggris (Official Album Charts).

Penjualan fantastis mencapai lebih dari 1,7 juta kopi pada minggu pertama menurut Hanteo.

Pujian Internasional datang dari Billboard dan Rolling Stone yang menyebut BLACKPINK kembali ke masa kejayaan.

Dominasi Global Album DEADLINE

Album ini rilis pada 27 Februari 2026 dengan mengusung lima lagu baru yang sangat enerjik. Karya terbaru ini menggabungkan elemen EDM, hip-hop, dan pop untuk mengeksplorasi rasa percaya diri para member.

Secara mengejutkan, album DEADLINE langsung menembus peringkat ke-11 pada Official Album Charts Top 100 Inggris. Prestasi tersebut tercatat tepat satu minggu setelah peluncuran resminya di pasar musik global. Selain itu, lagu utama berjudul GO sukses menduduki posisi ke-44 dalam tangga lagu tunggal Inggris.

Pecahkan Rekor Penjualan Terbesar

Tidak hanya di Eropa, BLACKPINK juga menghancurkan rekor penjualan minggu pertama untuk kategori grup K-pop perempuan. Berdasarkan data Hanteo Chart, album ini terjual sebanyak 1.774.577 kopi dalam waktu singkat. Angka tersebut melampaui pencapaian album mereka sebelumnya dengan selisih yang cukup signifikan.

Media internasional pun memberikan pujian selangit terhadap kualitas musik terbaru mereka. Billboard turut memberikan apresiasi khusus untuk lagu utama dalam album ini.

“Ini adalah lagu terbaik di album ini dan lagu yang benar-benar mewakili BLACKPINK,” tulis Billboard dalam ulasannya.

Kini, video musik GO terus memuncaki daftar trending YouTube di seluruh dunia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengaruh BLACKPINK tetap sangat kuat di industri musik internasional.