Jakarta (Lampost.co) – Dunia hiburan Indonesia saat ini tengah berduka sedalam-dalamnya. Penyanyi berbakat, Vidi Aldiano, mengembuskan napas terakhir pada Sabtu, 7 Maret 2026. Ia wafat pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal.

Poin Penting

Vidi Aldiano wafat pada 7 Maret 2026 setelah berjuang melawan kanker ginjal selama enam tahun.

Sheila Dara Aisha meraih Piala Citra 2025 lewat film Sore: Istri dari Masa Depan.

Istilah “Suami Selamanya” dalam pidato Sheila menjadi viral kembali karena maknanya yang mendalam.

Kesetiaan Sheila Dara dalam merawat Vidi menginspirasi banyak orang di tengah kabar duka ini.

Seiring berita duka ini, publik kembali menyoroti momen manis di Festival Film Indonesia (FFI) 2025. Istri mendiang, Sheila Dara Aisha, memberikan pidato yang sangat menyentuh kala itu. Ia berhasil meraih Piala Citra sebagai Pemeran Utama Perempuan Terbaik.

Janji Setia dalam Pidato Kemenangan

Saat berdiri di podium Teater Jakarta, Sheila tampak sangat gugup sekaligus terharu. Ia menerima penghargaan tersebut berkat akting gemilangnya dalam film Sore: Istri dari Masa Depan. Dalam pidatonya, Sheila memberikan penghormatan khusus bagi sang suami tercinta.

Sheila mengucapkan kalimat yang kini terasa sangat menyesakkan dada bagi para penggemar. Ia menyatakan:

“Terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, keempat orang tua saya, kakak adik saya, dan suami saya selamanya yang ada di sana,” ujar Sheila Dara.

Sambil mengucapkan kalimat itu, ia menunjuk ke arah Vidi yang duduk di bangku penonton. Ungkapan “suami selamanya” tersebut kini menjadi simbol cinta sejati bagi masyarakat luas.

Kesetiaan yang Mengharukan

Oleh karena itu, banyak netizen membagikan ulang potongan klip tersebut di media sosial. Publik merasa terenyuh melihat ketulusan Sheila dalam mendampingi Vidi selama masa sakitnya. Sheila memang dikenal sangat setia menemani Vidi menjalani berbagai pengobatan medis yang berat.

Pasangan ini resmi menikah pada tahun 2022 silam. Sejak saat itu, mereka selalu menunjukkan kekompakan dalam suka maupun duka. Namun, takdir berkata lain karena Vidi kini telah pergi untuk selamanya.