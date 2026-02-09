Lampung Tengah (Lampost.co) – Satgas Sapu Bersih (Saber) Pangan melakukan pemantauan harga, pasokan, keamanan, dan mutu pangan. Kegiatan tersebut terlaksanakan pada Pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, 8 Februari 2026.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Sementara pemantauan ini merupakan bagian dari Koordinasi Awal Kegiatan Saber Pangan 2026. Kegiatan ini melibatkan Satgas Saber Pelanggaran Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan Polda Lampung dengan Polres Lampung Tengah, Tim D21 Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kemudian Satgas Saber Pangan Reskrim Polres Lampung Tengah, serta Kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol, Yuni Iswandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri.

“Dari hasil pemantauan Pasar Bandar Jaya. Secara umum harga dan pasokan bahan pokok di Lampung Tengah terpantau stabil. Tidak ditemukan lonjakan harga signifikan pada sebagian besar komoditas,” ujar Yuni.

Sesuai HET

Berdasarkan data rata-rata harga Pasar Bandar Jaya per 8 Februari 2026. Harga beras medium tercatat Rp 13.500 per kilogram atau sesuai HET. Sementara beras premium Rp 14.500 per kilogram atau berada di bawah HET.

Kemudian harga gula pasir Rp 17.000 per kilogram, bawang merah Rp 36.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 33.000 per kilogram, seluruhnya masih di bawah HAP.

Selanjutnya untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras dijual Rp 40.000 per kilogram sesuai HAP, telur ayam ras Rp 29.000 per kilogram, dan daging sapi Rp 120.000 per kilogram, juga berada di bawah HAP.

Sementara itu, harga cabai merah keriting tercatat Rp 42.000 per kilogram atau di bawah HAP. Namun cabai rawit merah mencapai Rp 75.000 per kilogram atau di atas HAP.

“Cabai rawit merah menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami kenaikan harga. Hal ini karena keterbatasan stok akibat berkurangnya pasokan dari Lampung Barat karena faktor curah hujan,” jelas Yuni.

Selain itu, harga kedelai impor juga terpantau berada di atas HAP, yakni Rp 13.000 per kilogram. Meski demikian, ketersediaan stok secara umum masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kemudian Yuni menegaskan, Satgas Saber Pangan akan terus melakukan pengawasan secara intensif. Ini untuk mencegah pelanggaran harga, penimbunan, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

“Pengawasan akan kami tingkatkan menjelang puasa dan Idul Fitri agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Satgas Saber Pangan terjadwalkan kembali melakukan pemantauan harga, mutu, dan keamanan pangan di Kabupaten Tanggamus pada Senin, 9 Februari 2026.