Jakarta (lampost.co)–Di tengah masyarakat, tindakan menyayat luka atau menghisap darah korban gigitan ular masih sering dianggap sebagai solusi heroik. Namun, para ahli justru memperingatkan bahwa praktik-praktik tradisional tersebut adalah mitos berbahaya yang dapat mempercepat kematian jaringan hingga berujung pada hilangnya nyawa.

Pakar dari Yayasan Ular Indonesia (Sioux), Muhamad Dzawil Arham, menjelaskan bahwa bisa ular tidak langsung masuk ke pembuluh darah, melainkan melalui kelenjar getah bening. Oleh karena itu, tindakan agresif pada luka hanya akan memperburuk situasi.

Larangan Keras

Berdasarkan standar medis terkini, berikut larangannya :