Pringsewu (Lampost.co) – Mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan, SLB Negeri Pringsewu menggandeng Yayasan Senyawa Karya Nusantara untuk melaksanakan aksi sosial kemanusiaan. Mereka menyelenggarakan kegiatan khitanan massal bertajuk “Sunat Istimewa ABK” pada Kamis, 26 Februari 2026. Acara yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut berjalan dengan penuh khidmat dan rasa haru.

Kepedulian Nyata untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Sebanyak tujuh peserta mengikuti agenda ini, yang terdiri dari lima siswa SLB dan dua anak dari masyarakat umum. Para orang tua tampak setia mendampingi putra mereka saat menjalani prosesi khitan. Pihak penyelenggara sengaja memilih momentum Ramadan demi mengharap keberkahan bagi para peserta serta keluarga yang hadir.

Kepala SLB Negeri Pringsewu, Feri Wahyudi, M.Pd.I., bersama Ketua Yayasan Senyawa Karya Nusantara, Irfan Afdoluddin, memberikan pernyataan resmi terkait visi acara ini. Mereka menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan hak kesehatan sekaligus menjalankan syariat agama dengan cara yang nyaman.

Proses Medis yang Humanis dan Telaten

Meskipun berlangsung saat ibadah puasa, antusiasme peserta tetap terlihat sangat tinggi di lokasi. Tim medis yang bertugas terdiri dari enam tenaga kesehatan ahli dan tujuh perwakilan Yayasan Senyawa Karya Nusantara. Selain itu, para guru SLB Negeri Pringsewu turut membantu proses penanganan agar anak-anak merasa lebih tenang.

Tim medis menerapkan pendekatan yang sangat humanis dan sabar selama menangani para siswa. Hal ini sangat penting karena mayoritas peserta memerlukan perhatian ekstra dibandingkan anak pada umumnya. Beruntungnya, fasilitas sekolah yang sangat memadai mendukung kelancaran seluruh prosedur medis dari awal hingga selesai tanpa kendala berarti.

Komitmen Sosial Berkelanjutan

Keberhasilan aksi sosial ini membuktikan adanya sinergi yang kuat antara pihak sekolah, yayasan, dan orang tua murid. Penyelenggara berharap anak-anak yang telah dikhitan segera pulih untuk menyambut hari raya Idulfitri dengan penuh sukacita. Ke depannya, SLB Negeri Pringsewu berkomitmen untuk terus menebar manfaat melalui berbagai program sosial serupa yang berdampak positif bagi masyarakat.