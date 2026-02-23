Gunungsugih (Lampost.co)– Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah terus berjalan. Mulai dari upgrading sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah. Seperti yang ada di satuan pendidikan dasar SD Negeri 1 Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, kabupaten setempat.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kemajuan pada satuan pendidikan tersebut sudah mulai terlihat. Di bawah kepemimpinan Drs Winoto yang proaktif menjemput bola, ke Dinas terkait agar apa yang menjadi kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, dapat terpenuhi secara bertahap.

Hasilnya, tidak sedikit murid yang lulus dari sekolah tersebut, melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah vaforit.

“Kami terus berupaya untuk kemajuan sekolah, dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, sudah terlihat perubahan nya. Baik dari prestasi pendidikan, hingga sarana dan prasara sekolah. Bangunan sekolah sudah bisa kita rehab lebih bagus. Panggar besi gerbang sekolah lebih kokoh dan bagus, serta sarana TIK bertambah lengkap,” kata Winoto, Senin 23 Februari 2026.

Percepatan Pembangunan

Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang terus berkomitmen dalam upaya percepatan pembangunan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan di kabupaten setempat, akan dapat segera terwujud sesuai harapan masyarakat pada bidang pendidikan.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan yang telah memperhatikan dan memberikan bantuan ke sekolah kami sehingga sekarang kondisinya lebih baik,” terangnya.

Kedepan harapannya, melalui dinas terkait dapat melakukan rehab bangunan Water Closet (WC) yang ada di satuan pendidikam tersebut. Tidak hanya itu, bahwa besar harapanya supaya mebeler di sekolah itu juga dapat di upgrade, mengingat kondisinya sudah banyak yang rusak berat.

“Selain perbaikan WC dan mebeler yang kondisinya sudah perlu meningkatkan, kami juga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dapat menambah bangunan perpustakaan. Bangun laboratorium dan bangunan musala di sekolah karena bangunan-bangunan tersebut belum ada,” harapnya.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran serta memaksimalkan aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Adapun upaya yang sudah lakukan selama ini pihak sekolah dengan menyampaikan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan terkait sarana prasarana yang masih kurang

Lalu dalam upaya meningkatkan prestasi belajar murid, sudah bermusyawarah dengan komite sekolah menyusun program yang dapat meningkatkan hasil belajar murid contohnya mengdakan les dan jam tambahan belajar murid.