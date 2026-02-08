Bandar Lampung (Lampost.co)— Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung menjadi momentum penting bagi bank pembangunan daerah ini menegaskan komitmennya dalam pembangunan ekonomi provinsi.

Dalam sambutannya, Pejabat Sementara (Pjs) Bank Lampung, Indra Merviana, menyoroti pentingnya sinergi antara pemegang saham, karyawan, dan masyarakat untuk membawa Bank Lampung melangkah lebih jauh.

Ia mengatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung.

Dukungan dari gubernur, wakil Gubernur, serta para wali kota dan bupati selaku pemegang saham menilai menjadi kunci vital bagi eksistensi bank daerah ini.

“Dukungan, komitmen, dan kepercayaan senantiasa di berikan oleh pemegang saham, sehingga menjadi pondasi utama bagi Bank Lampung untuk terus tumbuh,” ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana saat memberikan sambutan.

Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada seluruh insan Bank Lampung, yang ia sebut sebagai “Sipilian Bank Lampung.” Keberhasilan bank mencapai usia intan ini tak lepas dari estafet perjuangan dari masa ke masa.

“Dari generasi pendiri hingga generasi saat ini, dedikasi, integritas, dan kerja keras rekan-rekan sekalian telah membawa Bank Lampung bertahan. Bertumbuh, dan semakin mendapat kepercayaan hingga usia ke-60 tahun ini,” kata Indra.

Memasuki dekade keenam, Bank Lampung tidak ingin berpuas diri. Manajemen menegaskan tekad kuat untuk terus melakukan transformasi menyeluruh.

Tata Kelola Perusahaan

Fokus utama ke depan meliputi penguatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), peningkatan kualitas layanan, serta inovasi yang berkelanjutan.

Langkah ini demi mewujudkan visi Bank Lampung sebagai entitas bisnis yang sehat, kuat, dan kompetitif. Lebih dari itu, Bank Lampung menargetkan posisi strategis sebagai lokomotif perekonomian daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjadi bank daerah yang semakin sehat, kuat, kompetitif, serta mampu menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Lampung di masa yang akan datang,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi. “Mari kita terus berlari bersama, melangkah lebih jauh, dan membangun Lampung yang maju dan sejahtera,” katanya.

“Perayaan ini menandai babak baru bagi Bank Lampung untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Bumi Ruwa Jurai,” pungkasnya.