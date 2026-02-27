Bandar Lampung (Lampost.co) — Komitmen membuka ruang partisipasi setara menjadi sorotan dalam pelantikan Pengurus Mabicab dan Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Timur masa bakti antar waktu 2022–2027 di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jumat, 27 Februari 2026.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan kepramukaan. Menurutnya, Gerakan Pramuka harus mampu menjadi wadah pembinaan karakter yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Saya mendorong agar kepengurusan yang baru tidak hanya fokus pada program rutin. Tetapi juga memastikan akses dan kesempatan yang adil bagi seluruh generasi muda, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan yang juga Ketua Kwarda Pramuka Lampung melantik Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, sebagai Ketua Mabicab Lampung Timur. Usai prosesi tersebut, Mabicab turut melantik M. Muslih sebagai Ketua Kwarcab Lampung Timur.

Baca Juga: Gerakan Pramuka Berperan Strategis Bangun Karakter Generasi Muda

Sistem Pendidikan Nasional

Jihan menekankan bahwa Gerakan Pramuka merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma. Namun menurutnya, penguatan karakter harus dibarengi dengan semangat kesetaraan dan keberagaman.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehingga organisasi kepemudaan seperti Pramuka perlu menghadirkan program yang mendorong kepemimpinan, kecakapan hidup, serta kepedulian sosial secara inklusif.

Pelantikan ini harapannya menjadi momentum pembaruan arah gerakan agar Pramuka Lampung Timur tidak hanya aktif secara struktural. Tetapi juga progresif dalam menjawab tantangan sosial di tengah masyarakat.

(Intan Tyas/Magang)