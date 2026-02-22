Amsterdam (Lampost.co)–Pertarungan sengit memperebutkan posisi tiga besar Eredivisie 2025/2026 antara Ajax Amsterdam dan NEC Nijmegen berakhir tanpa pemenang. Laga yang berlangsung di Stadion Johan Cruijff Arena, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pertandingan ini menjadi sorotan utama publik sepak bola Indonesia menyusul debut resmi Maarten Paes di bawah mistar gawang Ajax. Kiper utama Timnas Indonesia tersebut tampil sebagai starter menggantikan Vitezslav Jaros yang harus menepi akibat cedera parah.

Debut Gemilang Maarten Paes

Meski gagal mencatatkan clean sheet dalam laga perdananya, Maarten Paes menjadi pahlawan bagi De Godenzonen. Sepanjang 90 menit, Paes tercatat melakukan tujuh penyelamatan krusial yang menggagalkan gelombang serangan NEC Nijmegen.

Kiper yang baru datang dari FC Dallas pada bursa transfer Januari 2026 ini menunjukkan kelasnya pada menit-menit awal. Ia berhasil menepis tendangan keras Eli Dasa dan Bryan Linssen yang nyaris membawa tim tamu unggul lebih dahulu.

Jalannya Pertandingan

Ajax sejatinya sempat memimpin lebih dahulu pada menit ke-39. Penyerang muda berbakat, Mika Godts, berhasil memecah kebuntuan lewat aksi individu menawan sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu kiper NEC, Gonzalo Crettaz, jangkau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, NEC Nijmegen meningkatkan intensitas serangan. Tekanan bertubi-tubi dari anak asuh Rogier Meijer akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57. Darko Nejasmic berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil situasi sepak pojok untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, Paes kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menggagalkan peluang emas Ahmetcan Kaplan di masa injury time. Skor sama kuat tidak berubah hingga wasit Jeroen Manschot meniup peluit panjang.

Persaingan Ketat di Papan Atas

Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara Eredivisie tidak berubah signifikan. NEC Nijmegen tetap bertahan di peringkat ketiga dengan raihan 43 poin, unggul selisih gol atas Ajax Amsterdam yang membuntuti di posisi keempat dengan jumlah poin yang sama.

Pada pekan selanjutnya, Ajax akan melawat ke markas PEC Zwolle, sedangkan NEC Nijmegen akan menjamu Fortuna Sittard.

Susunan Pemain

Ajax Amsterdam (4-3-3): Maarten Paes; Lucas Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal; Kian Fitz-Jim, Youri Regeer, Sean Steur; Rayane Bounida, Kasper Dolberg, Mika Godts.

NEC Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz; Eliazer Dasa, Philippe Sandler, Ahmetcan Kaplan; Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Kodai Sano, Basar Onal; Tjaronn Chery, Noe Lebreton; Bryan Linssen.