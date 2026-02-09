Madrid (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi di Stadion Riyadh Air Metropolitano saat tuan rumah Atlético Madrid dipaksa menyerah oleh tamunya, Real Betis, dalam lanjutan La Liga musim 2025/2026 pekan ke-23, Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Gol semata wayang tim tamu lewat pemain sayap Betis, Antony, menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit tersebut.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Diego Simeone yang sedang berupaya mempertahankan posisi di tiga besar klasemen. Meskipun tampil dominan dengan mengandalkan duet Julián Alvarez dan Antoine Griezmann di lini depan, Los Rojiblancos gagal menembus pertahanan disiplin lini belakang Betis.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atlético Madrid langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Peluang emas sempat Alexander Sørloth dapatkan pada menit ke-15, namun tendangan kerasnya masih mampu kiper Betis tepis. Tim tamu yang tampil pragmatis justru berhasil mencuri gol melalui skema serangan balik cepat pada menit ke-38.

Antony melakukan aksi individu menawan dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang Jan Oblak. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Simeone memasukkan amunisi baru untuk meningkatkan daya gedor. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan performa gemilang lini pertahanan Betis membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak di Klasemen Sementara

Hasil ini tidak mengubah posisi Atlético Madrid di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 45 poin. Namun, jarak mereka dengan pemuncak klasemen Barcelona (58 poin) dan Real Madrid (57 poin) makin melebar.

Sebaliknya, tambahan tiga poin ini sangat krusial bagi Real Betis. Skuad asuhan Manuel Pellegrini kini mengoleksi 41 poin dan terus membayangi Villarreal dalam persaingan memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan. Betis kini hanya terpaut satu angka dari tim berjuluk Kapal Selam Kuning tersebut.

Fokus ke Copa del Rey

Setelah kekalahan menyakitkan ini, Atlético Madrid tidak punya banyak waktu untuk meratap. Los Colchoneros harus segera mengalihkan fokus ke ajang Copa del Rey. Berdasarkan jadwal, mereka akan menjamu Barcelona di babak semifinal yang akan berlangsung pada 12 Februari 2026 mendatang.

Simeone menuntut anak asuhnya tampil lebih klinis di depan gawang jika ingin menjaga peluang meraih trofi musim ini. “Kami mendominasi, tapi sepak bola adalah tentang mencetak gol. Kami harus memperbaiki fokus kami untuk laga besar berikutnya,” ujar pelatih asal Argentina tersebut dalam konferensi pers usai laga.

Susunan Pemain:

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Samuel Lino; Marcos Llorente, Koke, Conor Gallagher; Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sørloth.

Real Betis: Rui Silva; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Perraud; Marc Roca, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Chimy Avila.