Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri video game global kembali dikejutkan dengan kabar duka. Sony Interactive Entertainment (SIE) secara resmi mengumumkan penutupan Bluepoint Games, studio legendaris yang berbasis di Austin, Texas, yang selama ini dikenal sebagai “raja” remake berkualitas tinggi bagi konsol PlayStation.

Keputusan pahit ini pertama kali terungkap oleh laporan Bloomberg pada 19 Februari 2026 dan segera terkonfirmasi oleh juru bicara PlayStation. Sekitar 70 karyawan dipastikan terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat studio ini resmi berhenti beroperasi secara total pada Maret 2026 mendatang. Dalam pernyataan resminya, pihak PlayStation memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Bluepoint. “Bluepoint Games adalah tim yang sangat bertalenta. Keahlian teknis mereka telah menghadirkan pengalaman luar biasa bagi komunitas PlayStation. Kami berterima kasih atas semangat, kreativitas, dan keterampilan yang mereka berikan selama ini,” ujar juru bicara Sony.

Alasan di Balik Penutupan Penutupan ini sebagai hasil dari peninjauan bisnis terbaru yang manajemen PlayStation lakukan. CEO PlayStation Studios Business Group, Hermen Hulst, dalam memo internalnya menyebutkan bahwa lingkungan industri yang semakin menantang, biaya pengembangan yang terus membengkak, dan perubahan kebiasaan pemain menjadi alasan utama di balik langkah drastis ini. Sebelum pengambilan keputusan penutupan, Bluepoint Games kabarnya sempat menggarap proyek ambisius berupa game live-service yang berlatar di semesta God of War. Namun, proyek tersebut resmi batal pada Januari 2025 setelah Sony mulai menarik diri dari strategi fokus pada live-service yang kurang sukses di pasaran.