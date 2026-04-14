JAKARTA (Lampost.co) – DJ Dinar Candy kembali menjadi pusat perhatian setelah mengungkap pengalaman tidak menyenangkan di media sosial. Ia mengaku mendapatkan pesan melalui Instagram dari seorang pria yang mencoba menawarkan jasa kencan transaksional. Pria misterius tersebut bahkan menawarkan nilai uang yang sangat fantastis untuk bisa berkencan dengannya.

Poin Penting

Dinar Candy mendapatkan tawaran kencan transaksional melalui DM Instagram dari pria tidak dikenal.

Tawaran tersebut awalnya senilai Rp250 juta hingga melonjak naik menjadi Rp1 miliar.

Dinar menolak tawaran tersebut karena ingin menjaga kehormatan dan kebugaran fisiknya.

Sebagai atlet tinju amatir, Dinar lebih fokus pada pola hidup sehat daripada uang instan.

Kemandirian finansial sebagai DJ membuat Dinar berani berkata tidak pada tawaran kencan tersebut.

Awalnya, pria tersebut menawarkan uang senilai ratusan juta rupiah kepada sang DJ. Namun, Dinar Candy memilih untuk menanggapi pesan tersebut secara berani dan blak-blakan.

“Aku lagi iseng terus tiba-tiba ada notifikasi yang masuk DM, aku buka ‘Bisa gak kayak sama kamu Rp 250 juta?’, lah intinya arahnya ke gitu lah kayak transaksional. Kata aku ‘Kok dikit banget Rp 250 (juta)?’, terus dia nawar ke Rp 1 M,” kata Dinar Candy.

Meskipun nilai tawaran tersebut mencapai angka miliaran rupiah, Dinar tetap menolaknya mentah-mentah. Pemilik nama asli Dinar Miswari ini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan tidak senonoh tersebut.

“Terus kata aku ‘Aduh maaf aku gak jualan, aku soalnya takut lecet’ aku bilang gitu aja,” tegasnya.

Dinar menjelaskan bahwa penolakan tersebut ia ambil karena sangat memprioritaskan kebugaran fisiknya. Saat ini, ia tengah rutin menjalani olahraga tinju dan menjaga pola makan yang sangat ketat.

“Aku tuh kan tahu sendiri aku tuh boxing, kayak sekarang aja menghindari banyak makan gula buat apa? Buat healthy body aku lah, terus aku harus jualan kayak gitu? Gak lah sama sekali buat kesehatan aku gak suka juga,” jelas Dinar Candy.

dinat Candy Tolak Tawaran Alasan Kesehatan dan Finansial

Selain alasan kesehatan, kemandirian finansial menjadi faktor utama baginya untuk menolak tawaran menggiurkan itu. Dinar merasa bersyukur karena rezekinya dari dunia hiburan masih mengalir dengan sangat lancar hingga saat ini.

“Buat ekonomi aku juga kayaknya gak lah sampai jualan tuh. Alhamdulillah aku tetap direzekiin sama Allah tuh masih banyak gitu. Sebenarnya kalau akunya rutin nge-DJ segala macam, ya uang cuma Rp 2,5 (miliar) atau Rp 1 M kan bisa dapat aku juga gitu,” pungkasnya.