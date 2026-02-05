Jakarta (Lampost.co) – YouTuber kuliner Bobon Santoso membawa kabar mengejutkan bagi jutaan penggemarnya. Melalui unggahan media sosial, ia mengumumkan rencana pamit dari platform YouTube. Selain itu, Bobon berniat menjual kanal pribadinya yang telah membesarkan namanya tersebut.

Poin Penting

Bobon Santoso resmi mengumumkan pensiun sebagai YouTuber pada Februari 2026.

Ia menjual kanal YouTube dengan 17,7 juta subscriber seharga Rp20 miliar.

Bobon menegaskan bahwa penjualan akun tersebut adalah keputusan serius, bukan sekadar candaan.

Alasan utama di balik pengunduran diri Bobon dari platform YouTube masih belum dipublikasikan.

Keputusan besar ini muncul pertama kali lewat akun Instagram pribadinya pada Rabu, 4 Februari 2026. Ia membagikan tangkapan layar akun miliknya yang memiliki 17,7 juta pelanggan. Bobon kemudian memasang harga fantastis untuk aset digital kesayangannya itu.

Harga Fantastis dan Pernyataan Serius

Pria asal Bali ini menawarkan kanalnya dengan harga mencapai Rp20 miliar. Meskipun harga tersebut sangat tinggi, ia mengaku tetap membuka ruang untuk diskusi. Bobon juga berharap aset digitalnya segera mendapatkan pemilik baru yang tepat.

“Tahun ini gue memutuskan untuk pensiun di platform YouTube. Akun hampir 18 juta pelanggan mau gue jual Rp20 miliar,” tulis Bobon di Instagram.

Selanjutnya, Bobon menegaskan bahwa tawaran ini bukan sekadar konten atau candaan semata. Ia melabeli pengumuman tersebut sebagai langkah bisnis yang sangat serius. Oleh karena itu, ia menunggu calon pembeli yang berminat melakukan negosiasi harga.

“20 Miliar nego tipis. Btw ini seriusan,” ungkap Bobon.

Alasan Pensiun Masih Menjadi Misteri

Hingga saat ini, alasan pasti di balik keputusan pensiun tersebut belum terungkap. Bobon belum memberikan penjelasan detail mengenai motif utama penjualannya. Akibatnya, banyak netizen berspekulasi tentang masa depan sang kreator fenomenal ini.

Walaupun demikian, Bobon tetap konsisten dengan niatnya untuk meninggalkan dunia YouTube tahun ini. Ia hanya menyatakan akan mempertimbangkan opsi lain jika kanal tersebut tidak segera laku. Penggemar kini menanti langkah selanjutnya dari sosok yang identik dengan masak porsi jumbo ini.