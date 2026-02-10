Bandar Lampung (Lampost.co) — Partisipasi perwakilan Provinsi Lampung dalam ajang Puteri Indonesia mendapat perhatian dan harapan dari masyarakat.

Sejumlah warga menilai keikutsertaan puteri daerah di tingkat nasional menjadi momentum penting untuk membawa nama baik Lampung.

Hal tersebut sekaligus memperkenalkan kekayaan budayanya ke publik yang lebih luas.

Egi, salah seorang warga Bandar Lampung, berharap wakil Lampung di ajang Puteri Indonesia mampu tampil percaya diri dan menjunjung nilai-nilai budaya daerah.

Menurutnya, tujuan utama melainkan bagaimana Lampung dapat dikenal secara positif di tingkat nasional.

“Menang atau kalah itu tidak masalah. Yang penting bisa membawa nama Lampung dengan baik dan mengenalkan budaya Lampung ke tingkat nasional,” ujar Egi.

Harapan serupa juga disampaikan Rina, warga lainnya. Ia menilai ajang Puteri Indonesia merupakan panggung strategis untuk memperkenalkan identitas daerah.

Mulai dari adat istiadat hingga kekayaan seni dan budaya Lampung.

“Kalau bisa menang tentu lebih baik, karena itu berarti budaya Lampung tidak hanya secara nasional, tetapi juga bisa ke kancah internasional,” kata Rina.

Masyarakat berharap wakil Lampung dapat memanfaatkan ajang Puteri Indonesia sebagai sarana promosi budaya sekaligus inspirasi bagi generasi muda.

Keikutsertaan puteri daerah bukan sekadar kompetisi kecantikan, tetapi juga wadah untuk menunjukkan karakter, wawasan, dan kekayaan budaya milik Provinsi Lampung.