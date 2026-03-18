Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meningkatkan kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, khususnya bagi pasien kanker.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen tersebut dalam keterangannya di Bandar Lampung, Selasa, 17 Maret 2026.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk bagi pasien kanker,” ujar Jihan.

Pemprov Lampung mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek agar konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada pasien kanker.

“Ke depan pelayanan kanker di RSUD Abdul Moeloek akan terus meningkat, termasuk pengembangan layanan kedokteran nuklir, serta peningkatan fasilitas radioterapi guna mengurangi antrean pasien,” katanya.

Pemprov Lampung juga menjalin kerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia untuk memperkuat pelayanan bagi pasien kanker.

“Yayasan Kanker Indonesia tidak hanya mendampingi proses pengobatan, tetapi juga memberikan motivasi dan dukungan psikologis agar pasien tetap semangat menjalani terapi,” ujarnya.

Jihan juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyaring informasi kesehatan yang beredar di media sosial.

“Kami memahami keinginan pasien untuk sembuh dengan berbagai cara. Namun, setiap informasi kesehatan yang beredar di media sosial perlu pemilahan. Mesti berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengobatan,” katanya.

Jihan menekankan pentingnya konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional agar pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan aman serta terhindar dari kesalahan dalam pengobatan. (ANT)