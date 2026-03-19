Kalianda (lampost.co–Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat untuk membenahi infrastruktur jalan di wilayahnya. Langkah ini diambil guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pemudik yang akan melintasi gerbang utama Pulau Sumatra pada musim Lebaran 2026.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung. Mengingat keterbatasan waktu, fokus perbaikan pada jalur-jalur strategis yang menjadi urat nadi pergerakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Kami memprioritaskan penanganan pada ruas jalan yang menjadi lintasan utama pemudik. Meski belum bisa menyeluruh di seluruh kabupaten, jalur penyangga menuju Pelabuhan Bakauheni akan menjadi fokus utama,” ujar Radityo Egi Pratama di Kalianda, baru-baru ini.

Beberapa poin teknis dalam instruksi tersebut meliputi:

Metode Patching: Penutupan lubang-lubang jalan yang membahayakan pengendara.

Pemeliharaan Rutin: Optimalisasi jalur alternatif guna mengurai kepadatan di jalan utama.

Tim Reaksi Cepat: Pengerahan personel khusus dari Dinas PUPR untuk mempercepat pengerjaan lapangan.

Bupati menekankan bahwa kelayakan jalan sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa. Dengan volume kendaraan yang diprediksi melonjak tajam, kondisi aspal yang mulus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan telah mendata titik kerusakan paling parah. Pendataan ini krusial agar pengerjaan fisik dapat rampung sebelum puncak arus mudik tiba.

Sinergi Antar-Pemerintah

Radityo Egi menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi adalah kunci keberhasilan angkutan Lebaran tahun ini. Sebagai daerah penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra, Lampung Selatan memegang peran vital dalam menjamin kelancaran logistik dan pergerakan orang.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang pulang ke kampung halaman tidak terkendala oleh masalah infrastruktur. Mobilitas yang optimal akan menciptakan pengalaman mudik yang berkesan dan aman bagi semua,” pungkasnya. (ANT)