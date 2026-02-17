Gunung Sugih (Lampost.co)–Warga Keturunan Tionghoa menyambut tahun baru Imlek dengan beribadah dengan penuh hikmat dan khusuk di Vihara Darma Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi, Lampung Tengah.

Plt Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, bersama wakapolres, serta sejumlah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut menghadiri perayaan Imlek 2577/2026.

Komang mengatakan perayan Imlek yang jatuh pada bulan kedua awal tahun 2026, dalam tradisi Tionghoa, shio kuda melambangkan ketangguhan menghadapi tantangan. Masyarakat dapat bersinergi bersama pemerintah pusat maupun daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas.

“Tahun baru Imlek 2026, semangat baru. Mari bersama sama pemerintah wujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Komang.

Kunjungan Imlek sebagai bentuk solidaritas, toleransi, dan memperkuat tali silaturahmi antarumat agama memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia,” pungkasnya.

Personel Gabungan

Wakapolres Lampung Tengah Kompol Heru menyampaikan sebanyak 38 personel Polri/TNI siaga dalam pengamanan kegiatan perayaan Imlek saat perayaan Imlek di Vihara Darma, Bandarjaya Timur. Tujuannya agar para jemaat melaksanakan ibadah dengan lancar, damai tanpa ganguan.

“Dengan adanya personel supaya para jemaah dalam beribadah merasa aman dan nyaman ,” kata Kompol Heru.