Munich (Lampost.co)–Bayern Muenchen memastikan diri melangkah ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026 dengan performa yang sangat dominan. Bermain di hadapan publik sendiri di Allianz Arena, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, Die Roten sukses melumat Atalanta dengan skor 4-1 pada leg kedua babak 16 besar.

Kemenangan meyakinkan ini membuat skuad asuhan Vincent Kompany unggul agregat sangat telak, yakni 10-2. Sebelumnya, pada leg pertama di Bergamo, Bayern sudah lebih dahulu mempermalukan wakil Italia tersebut dengan skor 6-1. Hasil ini sekaligus memastikan Bayern akan menantang sang raja Eropa, Real Madrid, di fase delapan besar nanti.

Dominasi Harry Kane dan Rekor Gol Ke-50

Penyerang andalan Bayern Muenchen, Harry Kane, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik dunia. Kane membuka keunggulan melalui titik putih pada menit ke-25 setelah tinjauan VAR mengonfirmasi pelanggaran handball di kotak terlarang. Meski sempat diulang, kapten Timnas Inggris itu tetap tenang menjalankan tugas.

Kane kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-54 melalui aksi individu yang memukau. Ia berhasil melewati kepungan tiga pemain bertahan Atalanta sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang yang tak mampu Marco Sportiello jangkau. Gol tersebut merupakan gol ke-50 Harry Kane di ajang Liga Champions sepanjang kariernya.

Bintang Muda Lennart Karl Curi Perhatian

Malam bersejarah juga dirasakan talenta muda Jerman, Lennart Karl. Pemain berusia 18 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56 setelah menerima assist Luis Diaz. Dengan gol ini, Karl menjadi pemain Jerman termuda yang mampu mencetak gol sekaligus memberikan assist dalam satu pertandingan Liga Champions.

Luis Diaz yang tampil impresif sepanjang laga turut menyumbang gol pada menit ke-70, mempertegas keunggulan tuan rumah menjadi 4-0. Atalanta hanya mampu mendapatkan satu gol hiburan pada menit ke-85 melalui sundulan Lazar Samardzic yang memanfaatkan umpan Mario Pasalic.

Tantangan Berat Melawan Real Madrid

Kemenangan telak ini menjadi sinyal kuat bagi lawan-lawan Bayern di Eropa. Namun, ujian sesungguhnya telah menanti di babak perempat final. Vincent Kompany mengaku timnya harus tetap membumi karena akan berhadapan dengan Real Madrid, yang sebelumnya menyingkirkan Manchester City.

“Ini adalah performa yang sangat profesional. Kami ingin menang meyakinkan dan para pemain menunjukkan mentalitas itu sejak menit awal. Sekarang kami harus bersiap untuk duel klasik melawan Real Madrid,” ujar Kompany dalam sesi konferensi pers usai laga.

Susunan Pemain:

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Guerreiro; Bischof, Pavlovic; Lennart Karl, Goretzka, Luis Diaz; Harry Kane.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.