Liverpool (Lampost.co)–Manchester United berhasil mengamankan poin penuh dalam kunjungan mereka ke markas baru Everton, Hill Dickinson Stadium, pada laga penutup pekan ke-27 Premier League musim 2025/2026. Dalam pertandingan yang berlangsung Selasa (24/2/2026) dini hari WIB, Setan Merah menang tipis dengan skor 1-0.

Gol tunggal kemenangan United tercipta lewat striker pengganti, Benjamin Sesko, pada menit ke-71. Hasil ini sekaligus membawa tim asuhan Michael Carrick melesat ke posisi empat besar klasemen sementara, menggeser Chelsea dan Liverpool dengan koleksi 48 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publik Merseyside yang sangat vokal, Everton asuhan David Moyes tampil menekan sejak awal laga. The Toffees hampir saja membuka keunggulan pada menit-menit awal melalui aksi Thierno Barry. Namun kiper United, Senne Lammens, tampil sigap di bawah mistar.

Baca juga: Gol Telat Mac Allister Pastikan Tiga Poin Liverpool

Manchester United sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat James Tarkowski dan kolega sepanjang babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum meskipun kedua tim saling jual beli serangan lewat skema transisi cepat.

Memasuki babak kedua, Michael Carrick melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Benjamin Sesko menggantikan Amad Diallo pada menit ke-58. Keputusan ini terbukti jitu. Melalui skema serangan balik cepat yang diinisiasi Matheus Cunha, Bryan Mbeumo berhasil mengirimkan umpan silang mendatar yang Sesko selesaikan dengan dingin untuk menaklukkan Jordan Pickford.

Everton mencoba menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan. Mantan gelandang United, James Garner, mendapat peluang emas melalui tendangan bebas pada menit akhir. Namun, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak Klasemen

Kemenangan ini sangat krusial bagi ambisi Manchester United untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Dengan 48 poin, mereka kini unggul tiga angka dari Chelsea dan Liverpool yang berada di posisi kelima dan keenam.

Sementara itu, bagi Everton, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-9 klasemen sementara dengan 37 poin. Meskipun gagal meraih poin, penampilan The Toffees di stadion baru mereka tetap mendapat apresiasi para pendukungnya.

Susunan Pemain

Everton: Jordan Pickford; James Tarkowski, Michael Keane, Harrison Armstrong; James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye, Thierno Barry, Beto.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro, Bruno Fernandes; Amad Diallo (Benjamin Sesko 58′), Bryan Mbeumo, Matheus Cunha (A. Heaven 90+5′).