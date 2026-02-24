Firenze (Lampost.co)—Fiorentina berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi setelah menundukkan tamunya, Pisa, dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan Serie A musim 2025/2026 di Stadio Artemio Franchi, Selasa (24/2/2026) dini hari WIB.

Gol tunggal kemenangan La Viola tercipta lewat penyerang andalan mereka, Moise Kean. Hasil ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan Paolo Vanoli yang tengah berjuang meningkatkan posisi di klasemen sementara Liga Italia.

Dominasi Sejak Awal

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Fiorentina langsung mengambil inisiatif serangan. Menurunkan trisula Jack Harrison, Moise Kean, dan Manor Solomon, tuan rumah terus menekan pertahanan Pisa yang menerapkan skema defensif rapat di bawah arahan pelatih baru mereka, Oscar Hiljemark.

Pisa, yang baru saja memecat Alberto Gilardino beberapa pekan lalu, tampil cukup disiplin di babak pertama. Kiper veteran Nícolas tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang emas dari Cher Ndour dan Nicolò Fagioli. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan Pecah di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Fiorentina meningkatkan intensitas serangan. Gol yang publik Firenze nanti akhirnya tercipta pada pertengahan paruh kedua. Berawal dari penetrasi cepat Manor Solomon di sisi kiri, pemain asal Israel itu mengirimkan umpan tarik mendatar yang berhasil Moise Kean sambar untuk merobek jala Pisa.

Tertinggal satu gol, Pisa mencoba merespons dengan memasukkan Samuel Iling-Junior dan Matteo Tramoni. Namun, lini pertahanan Fiorentina yang Marin Pongracic dan Luca Ranieri galang tampil sangat solid. David de Gea yang mengawal gawang Fiorentina juga tampil tenang dalam menghalau serangan balik cepat tim tamu.

Hingga wasit meniuo peluit panjang, skor 1-0 untuk keunggulan Fiorentina tetap bertahan.

Persaingan Zona Bawah Klasemen

Kemenangan ini sangat berarti bagi Fiorentina untuk menjauh dari kejaran tim-tim di zona merah. Tambahan tiga poin membuat mereka kini mengoleksi 21 poin dan duduk di peringkat ke-18, perlahan mulai merapat ke posisi aman yang dihuni Lecce dan Cremonese.

Sementara itu, bagi Pisa, kekalahan ini makin membenamkan mereka di peringkat ke-19 klasemen dengan 15 poin. Tim berjuluk I Torri tersebut kini tercatat hanya meraih satu kemenangan sepanjang musim 2025/2026, sebuah catatan yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia.

Susunan Pemain

Fiorentina (4-3-3): David de Gea; Dodo, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Fabiano Parisi; Cher Ndour, Nicolò Fagioli, Marco Brescianini; Jack Harrison, Moise Kean, Manor Solomon.

Pelatih: Paolo Vanoli

Pisa (3-5-2): Nícolas; Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Rosen Bozhinov; Idrissa Toure, Marius Marin, Loyola, Samuele Angori, Stefano Moreo; Samuel Iling-Junior, Stojilkovic.

Pelatih: Oscar Hiljemark