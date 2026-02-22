Reggio Emilia (Lampost.co)–Sassuolo sukses mengamankan poin penuh saat menjamu juru kunci Hellas Verona dalam lanjutan pekan ke-26 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Mapei Stadium, Sabtu (21/2/2025) dini hari WIB, tim berjuluk I Neroverdi itu menang telak dengan skor 3-0.

Bintang kemenangan Sassuolo kali ini adalah kapten tim, Domenico Berardi, yang memborong dua gol. Sementara satu gol pembuka berasal dari penyerang andalan mereka, Andrea Pinamonti. Kemenangan ini juga diwarnai penampilan impresif bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang tampil penuh mengawal lini pertahanan tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Verona sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit. Selama 30 menit awal, tim tamu berkali-kali menekan jantung pertahanan Sassuolo.

Namun, solidnya koordinasi lini belakang di bawah pimpinan Jay Idzes membuat peluang-peluang Verona mentah sebelum membahayakan gawang Arijanet Muric.

Kebuntuan pecah pada menit ke-40. Melalui skema serangan yang dibangun rapi, Armand Lauriente mengirimkan umpan matang kepada Andrea Pinamonti. Dengan sekali kontrol, Pinamonti melepaskan tembakan yang gagal kiper Verona, Lorenzo Montipo, halau. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Hanya berselang empat menit, petaka kembali menimpa Verona. Domenico Berardi dilanggar di kotak terlarang oleh Cheikh Niasse. Berardi yang maju sebagai eksekutor penalti sempat melihat tendangannya diblok Montipo, namun ia dengan cepat menyambar bola muntah untuk mengubah skor menjadi 2-0 sebelum turun minum.

Babak Kedua dan Dominasi Berardi

Memasuki babak kedua, kendali permainan sepenuhnya berada di tangan anak asuh Fabio Grosso. Pada menit ke-62, Domenico Berardi mencetak gol keduanya melalui serangan balik cepat.

Berardi menunjukkan kelasnya dengan penyelesaian akhir yang tenang, membawa Sassuolo unggul jauh 3-0. Upaya Verona untuk mengejar ketinggalan makin berat setelah mereka harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-85.

Moatasem Al Musrati menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 untuk kemenangan Sassuolo tetap bertahan.

Rating Tinggi Jay Idzes

Bek tengah kebanggaan Indonesia, Jay Idzes, kembali menunjukkan performa berkelas dunia. Berdasarkan statistik usai laga, Idzes mencatatkan 11 kali sapuan, 2 intersep, dan 1 blok krusial yang mencegah gol tim tamu. Performa solid ini mengantarkannya mendapatkan rating tinggi, bahkan melampaui beberapa pencetak gol dalam laga tersebut.

Posisi Klasemen

Tambahan tiga poin ini membuat Sassuolo kini duduk nyaman di peringkat kedelapan klasemen sementara Serie A dengan koleksi 35 poin dari 26 laga. Sementara bagi Hellas Verona, kekalahan ini makin menenggelamkan mereka di dasar klasemen dengan 15 poin, memperbesar risiko degradasi ke Serie B di akhir musim nanti.

Susunan Pemain:

Sassuolo (4-3-3): Arijanet Muric; Woyo Coulibaly, Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Ulisses Garcia; Luca Lipani, Ismael Kone, Kristian Thorstvedt; Domenico Berardi, Andrea Pinamonti, Armand Lauriente. Pelatih: Fabio Grosso.

Hellas Verona (3-5-2): Lorenzo Montipo; Victor Nelsson, Armel Bella-Kotchap, Andrias Edmundsson; Abdou Harroui, Cheikh Niasse, Moatasem Al-Musrati, Martin Frese, Tomas Suslov; Amin Sarr, Kieron Bowie. Pelatih: Paolo Sammarco