Villarreal (Lampost.co)–Villarreal sukses memetik poin penuh saat menjamu Elche dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Estadio de la Ceramica, Minggu (8/3/2026), tim berjuluk Kapal Selam Kuning itu menang tipis 2-1.

Kemenangan ini sangat krusial bagi Villarreal untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Tambahan tiga angka membuat koleksi poin mereka menjadi 54, menyamai perolehan poin Atletico Madrid yang berada di posisi ketiga, meski kalah dalam selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Villarreal langsung mengambil inisiatif serangan. Skuad asuhan Marcelino tampil agresif mengandalkan kecepatan di sektor sayap. Hasilnya terlihat pada menit ke-31, penyerang internasional Kanada, Tajon Buchanan, berhasil memecah kebuntuan.

Baca juga: Getafe Bekuk Real Betis Tembus Papan Tengah

Buchanan melepaskan tembakan akurat setelah menerima umpan matang dari Pape Gueye. Gol tersebut membakar semangat tuan rumah. Hanya berselang sepuluh menit, tepatnya pada menit ke-41, bek asal Uruguay Santiago Mouriño menggandakan keunggulan Villarreal menjadi 2-0 lewat sundulan mematikan memanfaatkan skema bola mati dari Santi Comesaña.

Di babak kedua, Elche yang tengah berjuang keluar dari zona bawah mencoba memberikan perlawanan. Mereka sempat memperkecil ketinggalan pada menit ke-82 melalui gol mantan striker AC Milan, André Silva. Namun, hingga laga usai, Elche gagal mencetak gol penyeimbang.

Persaingan Klasemen La Liga 2026

Hasil ini membuat posisi Villarreal makin kokoh di zona Liga Champions. Saat ini, mereka unggul 11 poin dari Real Betis yang berada di posisi kelima setelah Betis menelan kekalahan 0-2 dari Getafe pada hari yang sama.

Sementara itu, bagi Elche, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-17 dengan 26 poin, hanya terpaut satu angka dari zona degradasi yang dihuni Mallorca dan Levante. Di puncak klasemen, Barcelona masih memimpin dengan 67 poin, dibayangi Real Madrid dengan 63 poin.

Villarreal selanjutnya akan melakoni laga tandang pada pekan depan. Sedangkan Elche harus segera berbenah demi menghindari ancaman degradasi ke kasta kedua sepak bola Spanyol.

Susunan Pemain

Villarreal (4-4-2): Diego Conde; Kiko Femenia, Santiago Mouriño, Logan Costa, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña, Yeremy Pino, Tajon Buchanan; Ayoze Pérez, Gerard Moreno.

Pelatih: Marcelino

Elche (4-3-3): Matias Dituro; Mario Gaspar, Bigas, Barzic, Clerc; Febas, Gumbau, Nico Castro; German Valera, Andre Silva, Rafa Mir.

Pelatih: Eder Sarabia