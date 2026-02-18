Bandar Lampung (Lampost.co)- Dengan penuh syukur, kita menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat telah tiba. Mari kita perbanyak ibadah, sucikan hati, dan tingkatkan kepedulian kepada sesama. Selama Ramadan 1447 H/2026 M, Lampung Post memberikan informasi jadwal imsakiyah di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan mendekatkan kita kepada ridha Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima.

Catatan: Waktu-waktu di atas dapat berubah sesuai dengan penetapan resmi pemerintah dan otoritas terkait.

Untuk mendapatkan jadwal imsakiyah resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs resmi mereka di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

