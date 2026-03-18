Bandar Lampung (Lampost.co)— Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, BATIQA Hotel Lampung mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak dari Panti Asuhan Jabal Nur. Pelaksanaan kegiatan buka bersama di McDonald’s Kemiling, Bandar Lampung, dan berlangsung dengan penuh kehangatan serta kebersamaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BATIQA Hotel Lampung dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Khususnya dalam berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar. Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menebarkan kebaikan serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial.

Rangkaian acara diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, sekaligus memohon keberkahan di bulan suci Ramadan. Suasana khidmat dan penuh kekeluargaan terasa saat seluruh peserta yang hadir mengikuti doa bersama.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Tawa dan kebahagiaan terpancar dari anak-anak Panti Asuhan Jabal Nur yang turut merasakan momen istimewa tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan, BATIQA Hotel Lampung juga memberikan bingkisan serta santunan berupa uang saku kepada anak-anak Panti Asuhan Jabal Nur. Pemberian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bentuk perhatian yang tulus bagi mereka.

Jadi Nilai Empati dan Kepedulian

Gilang Pratiwi selaku Assistant HRD BATIQA Hotel Lampung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk terus menanamkan nilai empati dan kepedulian, baik di lingkungan kerja maupun kepada masyarakat luas.

“Harapan kami melalui kegiatan ini, BATIQA Hotel Lampung dapat berbagi kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi anak-anak Panti Asuhan Jabal Nur. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi penyemangat serta membawa kebahagiaan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami juga berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Panti Asuhan Jabal Nur menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepedulian BATIQA Hotel Lampung.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas undangan serta kebaikan dari BATIQA Hotel Lampung. Kegiatan ini memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kami. Harapan kami, semoga BATIQA Hotel Lampung semakin sukses dan terus dapat berbagi kebaikan kepada sesama,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, BATIQA Hotel Lampung berharap dapat terus memberikan kontribusi positif serta menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Khususnya di momen Ramadan yang penuh makna.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News