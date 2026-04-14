JAKARTA (Lampost.co) -– Penyanyi muda Bernadya resmi meluncurkan karya terbaru bertajuk “Rabun Jauh”. Lagu ini menjadi pembuka jalan emosional menuju perilisan album penuh keduanya mendatang.

Poin Penting

Bernadya merilis lagu baru berjudul “Rabun Jauh” sebagai single kedua album barunya.

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi bersama Rendy Pandugo dan Kamga.

Tema utama lagu adalah penerimaan kenyataan pahit di tengah kerinduan.

Aransemen menggunakan format minimalis dengan iringan piano dan vokal latar.

Video lirik digarap oleh rumah produksi Jepang, Seven Creative.

Bernadya menulis lagu ini bersama musisi berbakat Rendy Pandugo dan Kamga. Karya ini mengangkat tema sederhana namun sangat menyentuh tentang kerinduan yang mendalam. “Rabun Jauh” menggambarkan perasaan menunggu tanpa kepastian sekaligus keberanian menerima kenyataan pahit.

“Lagu ini juga penuh arti harapan, kadang kita sengaja ‘tidak melihat’ supaya semuanya terasa lebih ringan. Tapi di ‘Rabun Jauh’, justru ada momen di mana kita memilih untuk melihat dengan jelas dan menerima kenyataannya, walaupun itu menyakitkan,” ujar Bernadya.

Rendy Pandugo menilai ide cerita dalam lagu ini sangat unik dan jarang ditemukan. Ia mengaku terkejut saat pertama kali mendengarkan draf awal lagu tersebut. Rendy melihat sudut pandang penyanyi di atas panggung yang sangat personal.

“Waktu pertama kali mendengar demo ‘Rabun Jauh’, saya cukup terkejut karena idenya sangat unik. Lagu ini ditulis dari sudut pandang penyanyi di atas panggung tentang bagaimana seseorang bisa ‘merasakan’ kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihatnya dengan jelas. Itu adalah perspektif yang jarang saya temui, baik dalam penulisan maupun dalam lagu yang pernah saya dengar,” tutur Randy Pandugo.

Aransemen musik dalam lagu ini tampil sangat minimalis dan terkesan intim. Oleh karena itu, vokal khas Bernadya menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan pesan lirik. Kesan sunyi sengaja dibangun untuk memberikan ruang emosi bagi para pendengar.

“Secara musikal, kami sengaja memilih pendekatan yang sederhana dan intim. Di tengah suasana panggung yang hingar-bingar, kami ingin menghadirkan rasa yang lebih sunyi dan personal. Karena itu, aransemen dengan piano dan backing vocal saja sudah terasa cukup untuk menyampaikan emosi tersebut,” tambah Randy Pandugo.

Kini, video lirik “Rabun Jauh” sudah tayang di kanal YouTube resmi milik Bernadya. Video tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan rumah produksi asal Jepang, Seven Creative. Anda sudah bisa menikmati balada emosional ini di berbagai platform musik digital favorit.