Jakarta (Lampost.co) – Sosok Egi Fazri mendadak viral di jagat maya setelah melakukan aksi cosplay menyerupai mendiang Vidi Aldiano. Egi tampil dengan busana hingga gaya rambut yang sangat mirip dengan almarhum. Namun, aksi tersebut justru memicu kontroversi luas serta kritik tajam dari berbagai pihak.

Poin Penting

Aksi Kontroversial: Egi Fazri viral karena meniru penampilan mendiang Vidi Aldiano secara detail.

Respon Deddy Corbuzier: Deddy melontarkan kritik pedas terhadap televisi yang sempat mengundang Egi.

Klarifikasi Terbaru: Deddy menghapus unggahannya setelah mendengar kabar bahwa undangan TV tersebut batal.

Etika Konten: Warganet dan sahabat mendiang menilai aksi cosplay tersebut tidak pantas dilakukan.

Stasiun televisi swasta kabarnya sempat memberikan ruang bagi Egi untuk tampil sebagai bintang tamu. Kabar tersebut langsung memancing reaksi keras dari sahabat karib Vidi, Deddy Corbuzier. Melalui akun Instagram pribadinya, Deddy mempertanyakan keputusan tim kreatif program televisi tersebut.

Deddy menuliskan kritik yang cukup menohok mengenai kualitas konten televisi saat ini.

“Ya itu sebabnya kenapa saya tidak ada di TV lagi, selain karena mereka enggak mampu bayar ya karena kadang-kadang mereka tolol,” ungkap Deddy Corbuzier di Instagram pada Selasa, 14 April 2026.

Meskipun unggahan tersebut sempat ramai, Deddy segera menghapus konten kritikan itu dari media sosialnya. Ia mengaku telah mendapatkan informasi terbaru mengenai pembatalan kehadiran Egi di layar kaca. Deddy kemudian memberikan penjelasan tambahan untuk mengklarifikasi situasi tersebut kepada pengikutnya.

“Anyway, postingan gue tadi tentang TV udah gue hapus, karena menurut satu atau dua info yang gue dapat orang yang mirip dengan Vidi Aldiano itu tidak jadi diundang orangnya. Katanya, let see,” tutup Deddy Corbuzier.

Walaupun mendapatkan kecaman, Egi terlihat masih terus mengunggah konten yang meniru gaya Vidi Aldiano. Banyak warganet menilai tindakan Egi sangat tidak etis dan tidak menghormati keluarga serta sahabat mendiang. Saat ini publik terus menyoroti batasan kreativitas dalam dunia hiburan digital tanah air.