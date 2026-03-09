Milan (Lampost.co)—Rivalitas abadi dua klub kota mode Italia kembali memanas dalam laga Derby Della Madonnina edisi ke-28 Serie A musim 2025/2026. AC Milan berhasil memetik kemenangan krusial 1-0 atas pemuncak klasemen Inter Milan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion San Siro, Senin (9/3/2026) dini hari WIB.

Gol tunggal kemenangan Rossoneri tercipta lewat bek sayap asal Ekuador, Pervis Estupinan, pada menit ke-35. Kemenangan ini tidak hanya bermakna gengsi, tetapi juga menghidupkan kembali asa perburuan scudetto dengan memangkas jarak poin menjadi tujuh angka.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Inter Milan yang bertindak sebagai tim tamu (secara administratif) sebenarnya lebih mendominasi penguasaan bola. Skuad asuhan Cristian Chivu mencatatkan 61 persen ball possession dan terus menekan pertahanan Milan yang digalang Fikayo Tomori dan kawan-kawan.

Namun, disiplin taktik yang pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, terapkan terbukti menjadi tembok tebal bagi Nerazzurri. Inter sempat mendapat peluang emas melalui Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-34, namun kegemilangan Mike Maignan di bawah mistar gawang mementahkan peluang tersebut.

Semenit berselang, malapetaka bagi Inter datang melalui skema serangan balik cepat. Youssouf Fofana mengirimkan umpan terobosan akurat yang bersambut Pervis Estupinan. Dengan tenang, Estupinan melepaskan tembakan kaki kiri keras yang gagal Yann Sommer halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inter memasukkan Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries untuk menambah daya dobrak. Meskipun terus menggempur, Inter kesulitan membongkar low-block yang Milan terapkan. Hingga wasit meniup peluit panjang, kedudukan tidak berubah untuk keunggulan Milan.

Perburuan Scudetto Memanas

Kemenangan ini membuat AC Milan kini mengoleksi 60 poin dari 28 pertandingan dan kokoh di posisi kedua. Meski kalah, Inter Milan masih memimpin klasemen Serie A 2025/2026 dengan koleksi 67 poin.

Bagi Milan, hasil ini memperpanjang catatan positif mereka yang tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan derbi terakhir di semua ajang kompetisi. Sebaliknya, bagi Inter, ini merupakan kekalahan pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir yang memaksa mereka segera melakukan evaluasi jelang laga-laga krusial di sisa musim.

Susunan Pemain:

AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Pervis Estupinan; Rafael Leao, Christian Pulisic.

Pelatih: Massimiliano Allegri

Inter Milan (3-5-2): Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck; Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Nicolo Barella, Luis Henrique; Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny.

Pelatih: Cristian Chivu